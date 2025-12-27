Consternación en el Valencia: Fernando Martín, entrenador de su filial femenino, víctima del naufragio en Indonesia
- También están desaparecidos tres de sus hijos tras naufragar el viernes su embarcación en Indonesia
- Las labores de rescate continúan, aunque las probalidades de encontrarlos con vida son escasas
El club valenciano ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha mostrado "su profunda consternación por la muerte de Fernando Martín y tres de sus hijos" tras desaparecer en el trágico naufragio de una embarcación en la que estaban en Indonsesia, donde se encontraban de vacaciones junto a su mujer y su otra hija, ambas han sido rescatadas con vida.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, que siguen desaparecidos.
"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales", han indicado desde el equipo.
"Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF", ha proseguido el escrito de condolencias emitido por el Valencia.
Martín Carreras, que como jugador hizo carrera en diversos clubes de la Comunidad Valenciana, la Cultural Leonesa y el Cartagena, asumió esta temporada el puesto de entrenador del Valencia Femenino B, de Tercera RFEF.
Los cuatro, desaparecidos tras el naufragio
Los cuatro miembros de la familia desaparecieron este viernes al hundirse el barco en el que iban al sufrir una avería en el motor, cerca de la isla de Padar.
Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.
Las autoridades indonesias han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.
La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.
Continúan las labores de búsqueda del resto, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días. El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.
Enrique Ortuño, abuelo y suegro de las cuatro personas que han desaparecido y dueño del conocido restaurante El Coso, ha explicado a Efe que la probabilidad de que sus tres nietos y su yerno sean hallados con vida son pocas.