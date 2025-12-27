Consternación en el Valencia: Fernando Martín, entrenador de su filial femenino, víctima del naufragio en Indonesia

El club valenciano ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha mostrado "su profunda consternación por la muerte de Fernando Martín y tres de sus hijos" tras desaparecer en el trágico naufragio de una embarcación en la que estaban en Indonsesia, donde se encontraban de vacaciones junto a su mujer y su otra hija, ambas han sido rescatadas con vida.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, que siguen desaparecidos.

"El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales", han indicado desde el equipo.

"Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF", ha proseguido el escrito de condolencias emitido por el Valencia.

Martín Carreras, que como jugador hizo carrera en diversos clubes de la Comunidad Valenciana, la Cultural Leonesa y el Cartagena, asumió esta temporada el puesto de entrenador del Valencia Femenino B, de Tercera RFEF.