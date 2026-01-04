Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín, desaparecido tras un naufragio

Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aún desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", ha dicho en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, en la décima jornada del operativo.

A las 8:47 de esta mañana hora local (01:47 hora peninsular en España), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) había encontrado el cadáver, que "se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah", han afirmado las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido a la espera de que sea identificado.

Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.