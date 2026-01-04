Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín, desaparecido tras un naufragio
- Los rescatistas recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor española
- Los dos españoles que siguen sin ser localizados son dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño
Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aún desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.
"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", ha dicho en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión, en la décima jornada del operativo.
A las 8:47 de esta mañana hora local (01:47 hora peninsular en España), el equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) había encontrado el cadáver, que "se sospecha que es de una víctima del KM Putri Sakinah", han afirmado las autoridades del país asiático en un comunicado, sin dar más detalles sobre el fallecido a la espera de que sea identificado.
Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española.
Trasladado para su identificación
Según el SAR, la víctima mortal hallada este domingo había sido trasladada a la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para ser identificada por un equipo forense de la Policía.
El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- en la tarde del pasado 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.
A bordo viajaban once personas, incluida una familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, de la cual dos fueron rescatados -una mujer y una niña-, además de los cuatro miembros de la tripulación y un guía local.
Los dos españoles que siguen sin ser localizados son dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.
Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.