Indonesia retoma la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico
- La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate ha ampliado el radio de rastreo
- De los 11 pasajeros, siete fueron rescatados con vida, entre ellos la madre y una de las hijas de la familia de Valencia
Los equipos de rescate han retomado este miércoles el operativo que trata de localizar a los tres miembros de la familia española de Valencia, un padre y sus dos hijos, que siguen desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en Indonesia, después de que este lunes localizaran los restos mortales de la niña. La madre logró salvarse al subirse en una embarcación junto a su otra hija.
El naufragio se produjo el pasado viernes por el golpe de tres olas poco predecibles, según han explicado las autoridades de este país, en una zona oceanográfica compleja, en medio de un entramado de islas.
"Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", ha declarado Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión según recoge EFE.
"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", ha señalado Asfan, quien se ha encargado de dar las últimas órdenes a los equipos de rescatistas que han partido desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.
Se amplía el área de búsqueda
En un comunicado mediada la jornada, BASARNAS indicó que el área de búsqueda se amplió hoy a 34,96 millas náuticas."Durante la operación de hoy, el barco KN Puntadewa - la nave nodriza movilizada por las autoridades para este dispositivo - rastreará las aguas al norte de la isla Padar", detalla el texto.
El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental (donde se encuentra Labuan Bajo), Emanuel Melkiades Laka Lena, ha visitado la zona del accidente, tras viajar en lancha junto a varios líderes religiosos locales para orar por la pronta localización de los desaparecidos. Laka Lena ya se reunió anoche con las familias de los tres españoles.
Los familiares de los desaparecidos han acudido al puerto para agradecer uno a uno la labor de los rescatistas, que incluye a equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios.
Siete de los 11 pasajeros fueron rescatados
La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20:30 hora local del viernes, tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.
De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía indonesios) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.
Una de las prioridades de los equipos de rescate que forman esta misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.
Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace dos días.
La familia decidió trasladar a la turística isla de Bali, con mejores infraestructuras que la pequeña Labuan Bajo, los restos sin vida de la menor, que será acompañada temporalmente por su madre antes de regresar a Flores para seguir de cerca el operativo de búsqueda.