Indonesia retoma la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico

Los equipos de rescate han retomado este miércoles el operativo que trata de localizar a los tres miembros de la familia española de Valencia, un padre y sus dos hijos, que siguen desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en Indonesia, después de que este lunes localizaran los restos mortales de la niña. La madre logró salvarse al subirse en una embarcación junto a su otra hija.

El naufragio se produjo el pasado viernes por el golpe de tres olas poco predecibles, según han explicado las autoridades de este país, en una zona oceanográfica compleja, en medio de un entramado de islas.

"Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", ha declarado Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión según recoge EFE.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", ha señalado Asfan, quien se ha encargado de dar las últimas órdenes a los equipos de rescatistas que han partido desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.

Se amplía el área de búsqueda En un comunicado mediada la jornada, BASARNAS indicó que el área de búsqueda se amplió hoy a 34,96 millas náuticas."Durante la operación de hoy, el barco KN Puntadewa - la nave nodriza movilizada por las autoridades para este dispositivo - rastreará las aguas al norte de la isla Padar", detalla el texto. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Oriental (donde se encuentra Labuan Bajo), Emanuel Melkiades Laka Lena, ha visitado la zona del accidente, tras viajar en lancha junto a varios líderes religiosos locales para orar por la pronta localización de los desaparecidos. Laka Lena ya se reunió anoche con las familias de los tres españoles. Los familiares de los desaparecidos han acudido al puerto para agradecer uno a uno la labor de los rescatistas, que incluye a equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios.