Tres muertos por arma blanca en la Nochebuena y Navidad de Madrid

Tres varones de nacionalidad española han fallecido por arma blanca entre Nochebuena y Navidad en Madrid.

En Nochebuena falleció un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas de la capital cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y un varón de 63 años en Chamberí.

Este Navidad fallecía otro hombre, de 53 años, en Leganés, también por heridas de arma blanca.

Detenidos los agresores del joven de 17 años La primera víctima, de 17 años, según ha informado este jueves el SUMA112, estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo en Puente de Vallecas. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron constatar su fallecimiento, tras lo que se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar a los dos presuntos agresores, uno de ellos nacido en 2006. Los dos hombres, de nacionalidad española al igual que la víctima, según han informado a la Agencia EFE fuentes policiales, conocían al fallecido, aunque se descarta que pertenecieran a alguna banda callejera y que el suceso obedezca a algún enfrentamiento entre bandas rivales. Tras recibir una llamada al 091 alertando de una pelea los agentes se personaron en el lugar, donde encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo con heridas de arma blanca, por lo que iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes constataron su fallecimiento. ““ Se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro participante en la pelea por la parte contraria que presentaba heridas de arma blanca, dos navajazos en el cuello y el glúteo, según fuentes policiales. Finalmente, el otro presunto autor de la muerte fue detenido en la Comisaría de Puente de Vallecas, donde se personaron agentes del DEVI de Policía Cientifica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación.

El segundo fallecido, en Chamberí El segundo fallecimiento por agresión con arma blanca, en la calle Alonso Cano, en Chamberí, se ha producido a las 5:40 de la mañana de este jueves. Cuando llegaron los equipos del Samur-PC el hombre de 63 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Tras 40 minutos de maniobras avanzadas solo pudieron confirmar el fallecimiento.