La historia de Ethan sigue conmocionando. El niño de 10 años pasó toda la noche agarrado a una pequeña rama de un árbol tras la tormenta provocada por la DANA en Aldea del Fresno (Madrid).

El pequeño ya ha sido de alta del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, al igual que su madre y su hermana, que se encontraban recuperándose en el mismo centro.

Allí fue trasladado tras su rescate en la mañana del pasado lunes, después de que el domingo cayera al río Alberche el coche en el que viajaba con su familia. Los servicios de emergencias siguen buscando a su padre, que aún no ha sido localizado. Perros de rescate, buzos, y helicópteros participan en el dispositivo.

Un vecino le oyó desde el otro lado del río: "Le gritaba que no se moviese"

El vecino que encontró al niño encaramado al árbol, José Luis Terán, ha contado a TVE que lo escuchó de madrugada mientras lo buscaban. Conocedor del terreno, salió a ayudar tras la tormenta en el dispositivo de búsqueda: "Acompañé a la Guardia Civil por una zona, me subí solo andando por el camino y fue cuando oí al niño al otro lado del río".

Cuenta que, una vez fue localizado, no dejó de hablarle desde la otra orilla hasta que llegó la ayuda. Asegura que "le gritaba que no se moviese" y que "estuviera tranquilo". Ethan "aguantó como un valiente", comenta.

Momentos de gran tensión en los que Terán mantuvo la calma. "Si no me dio un infarto, no me da nunca más", dice aliviado, ya que "los cinco minutos que estuve solo esperando a la Guardia Civil se me hicieron eternos".

En ese momento, cruzar la riada era arriesgado, por lo que el dispositivo de búsqueda llamó al guardés de la finca privada donde se encontraba el menor. El policía local de Aldea del Fresno, Juan Antonio Rojas, afirma que el guardés "fue corriendo a coger al niño, se abrazó a él, le echó una manta por encima y lo rescató".

Rojas asegura a RTVE que fue un momento inolvidable para todos los que lo presenciaron, "una imagen que no se nos olvidará en la vida".

La Guardia Civil asegura que el pequeño de 10 años estaba desorientado y agotado. Los agentes le llevaron a un hospital de Móstoles, donde se reencontró con su madre y su hermana.