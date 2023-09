Alrededor de las 11:00 horas de este martes se ha reanudado la circulación de los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía que se había visto afectada por la DANA. Adif ha decidido iniciar la circulación de los primeros trenes por la línea para acelerar su normalización y a las 12:30 horas ya se ha restablecido la circulación en las líneas de AVE de Madrid y Andalucía y en la línea Avant entre Madrid y Puertollano, según ha comunicado Renfe.

“�� INFO 12:30 AFECTACIÓN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ADVERSAS:



- Línea AV Madrid-Andalucía: Restablecida la circulación.



- Línea Avant Madrid-Puertollano: Restablecida la circulación.



- Línea Avant Madrid-Toledo: Continúa suspendida la circulación.“ — InfoRenfe (@Inforenfe) September 5, 2023

Los trabajos de reparación y mantenimiento realizados esta madrugada se han prolongado durante 5 horas y se ha logrado recuperar la doble vía en la línea.

Con estos trabajos, la infraestructura avanza para normalizar la circulación entre Madrid y Andalucía, un proceso en el que han estado involucrados 200 profesionales. De este modo, Adif sigue trabajando para normalizar totalmente el sistema de señalización y gestión de tráfico (LZB) y continuará monitorizando la situación de la línea con labores de conservación habituales, durante el día y en las bandas de mantenimiento nocturnas. Durante esta noche, las estaciones entre Madrid y Andalucía a lo largo de la línea han permanecido abiertas para los viajeros/trenes que han ido llegando a sus destinos.

El paro ha afectado a un total de 3.904 pasajeros y la empresa ha puesto algunos trenes de doble composición para trasladar al mayor número de viajeros posible. Según ha señalado Renfe en un comunicado, los viajeros de los trenes afectados serán reubicados en trenes posteriores para facilitar su desplazamiento y la compañía ofrece a los viajeros la posibilidad de anular o cambiar el billete sin gastos, en el caso de que consideren no realizar su desplazamiento. Esto se ha realizado priorizando la hora de salida de los billetes.

01.30 min La DANA continúa afectando a los trenes

No obstante, todavía muchos pasajeros se quejan de que ha habido retrasos. Algunos de los afectados que no pudieron viajar ni este martes ni este domingo han tenido que dormir en las estaciones o pagarse un hotel, lo que ha aumentado su descontento. En general, muchos usuarios se quejan de falta de información y de que las cancelaciones y los cambios solamente eran gratuitos si se hacían la primera vez. "No hay nada de información, en los paneles pusieron una cosa por la mañana y luego lo cambiaron", explica una pasajera afectada a RTVE.

Las condiciones meteorológicas adversas registradas el lunes 4 de septiembre de 2023 han provocado incidencias y cortes en diversas vías ferroviarias y Adif ha estado trabajando con la máxima celeridad posible para reparar los desperfectos.

La línea Madrid-Toledo sigue suspendida Por otro lado, el servicio de la línea de Avant entre Madrid y Toledo continúa suspendido y el personal de Adif se encuentra trabajando para restablecer el servicio, según ha indicado esta mañana la operadora. Por lo que respecta a la vía convencional, se mantiene suspendida la circulación entre Villasequilla y El Romeral (Toledo) por acumulación de agua. Están afectados los trenes de las relaciones que enlazan Madrid con Jaén, Albacete, Alcázar y Almería por vía convencional. Se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Alcázar de San Juan y Aranjuez y para los trenes de Almería un servicio por carretera entre Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela. También está interrumpida la circulación entre Talavera y Madrid por cortes en tres tramos de este trayecto. Hay un servicio alternativo por carretera ente Navalmoral de la Mata y Fuenlabrada, y Navalmoral-Talavera. En todos estos casos se ofrece la anulación o cambio de fecha sin coste para los viajeros afectados durante este martes. “�� INFORMACIÓN DE SERVICIO

Desde las 11h, iniciada la circulación de trenes en la línea de alta velocidad Madrid y Andalucía.



Adif ha decidido iniciar la circulación de los primeros trenes por la línea para acelerar su normalización tras el paso de la DANA.



Todos los viajeros… https://t.co/LXeGorftww“ — InfoRenfe (@Inforenfe) September 5, 2023

Más de 50.000 clientes cambian el billete Renfe ha permitido los cambios y anulaciones para aquellos viajeros que no hayan querido hacer su desplazamiento sin coste adicional. A esta medida se han acogido más de 50.000 clientes desde la mañana del domingo hasta la mañana de este martes. A pesar de las afectaciones, más de 150.000 viajeros han realizado su desplazamiento con normalidad en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity de Renfe, señala la compañía, que ha movilizado a más de 1.500 trabajadores. Renfe ha reforzado sus canales oficiales de información para aquellos clientes que tienen previsto viajar este martes, tanto en redes sociales, web como mensajes SMS. También pueden acudir a nuestros canales de información habituales en estaciones y en el teléfono 912 320 320. Modo Digital Casi 4.000 usuarios de la línea Madrid-Sevilla afectados por las cancelaciones por la DANA Ver ahora