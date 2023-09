12:25

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado sobre los mensajes de alerta que se enviaron a todos los móviles en la Comunidad de Madrid. "Creo que ese tipo de avisos deberían producirse para aquellos que previamente los piden recibir, y que no se instalen por defecto. Probablemente muchas personas no quieran recibirlos y deben ser respetadas". No ha querido mojarse sobre las palabras del vicesecretario primero de Acción Política, Jorge Buxadé sobre que fallaron las previsiones.