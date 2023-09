Las intensas lluvias este domingo han dejado calles anegadas y cortes de trenes y carreteras en toda España, con importantes daños en la costa mediterránea, Toledo y Cuenca. Por ello, muchos ciudadanos hoy se preguntan, ¿qué pasa si no puedo llegar hasta mi puesto de trabajo?

La depresión aislada en niveles altos (DANA) ha empezado a remitir, pero aún cinco comunidades (Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid y País Vasco) continúan en alerta amarilla.

¿Me pueden despedir por no acudir a trabajar por el temporal?

Los temporales que causan incidentes relevantes en las calles, carreteras y redes ferroviarias suponen un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, por lo que la falta al puesto de trabajo puede estar justificada por el artículo 21 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.

De acuerdo con la legislación, cuando exista una "riesgo grave e inminente", el empresario está obligado a informar de ello a la plantilla, tomar las medidas pertinentes y, si es necesario, interrumpir la actividad. "No podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente", concreta el texto. Además, los trabajadores "no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas".

No obstante, para hablar de consecuencias, el abogado laboralista Juan Antonio Salmerón recalca que es necesario analizar caso a caso. "Las ausencias injustificadas repetidas pueden dar lugar a sanciones, incluso el despido —comienza, en declaraciones a RTVE.es—. Sin embargo, el trabajador queda protegido en aquellas faltas y ausencias que estén justificadas, no pudiendo, por tanto, la empresa sancionar o adoptar represalias con el trabajador por ausentarse. En el caso concreto de las lluvias y el corte de carreteras, etc, es evidente que existen hechos independientes de la voluntad del trabajo y de los que no es de forma alguna culpable [el trabajador]". De este modo, concluye, "estaría acreditada y justificada la ausencia".

Asimismo, la ausencia puede estar justificada por fuerza mayor, de acuerdo con el artículo 47 del Estatuto de Trabajadores. "Se establece que el contrato de trabajo puede suspenderse puntualmente por causas graves y justificables como el riesgo extremo en carretera", informa CCOO en su página web.