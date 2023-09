La DANA que ha afectado a buena parte de España ha dejado a tres muertos y un desaparecido en la provincia de Toledo, además de dos personas en paradero desconocido en la Comunidad de Madrid.

A los destrozos materiales en decenas de municipios de todo el país se han sumado los cortes de tráfico y de trenes, como en los servicios de Larga y Media distancia de la línea Madrid-Andalucía.

En Toledo, un hombre ha fallecido este lunes en la carretera a la altura del término municipal de Bargas, cuando viajaba en su vehículo por el kilómetro 117 de la A-40. En esta misma localidad, que a estas horas recupera la normalidad, se busca también a una persona desaparecida.

Otra de las tres víctimas mortales en esta provincia es un joven de 20 años atrapado en un ascensor en la localidad de Casarrubios de Montes. Su ayuntamiento ha decretado tres días de luto y ha suspendido las fiestas patronales durante esos días

La Guardia Civil, además, ha localizado sobre las 16.00 horas de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años de Camarena (Toledo) que estaba en paradero desconocido. Ha sido localizado en el cauce del Arroyo Gadea, próximo a su vivienda.

En los municipios de Yuncler y Magán, además, sigue habiendo personas atrapadas por el aumento de la subida del agua y habrá que esperar a que baje el nivel del agua para que puedan ser rescatadas.

Por provincias, el Plan de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam) señala Toledo se ha llevado la peor parte de la DANA, con 255 incidencias, frente a las 9 de Cuenca, las 8 de Ciudad Real, las dos de Albacete y otras dos incidencias en Guadalajara.

Lillo también se está volviendo a inundar tras haber sufrido los cortes de carretera que se produjeron entre este municipio y Tembleque. Las fuertes lluvias azotan a su vez la provincia de Cuenca, en alerta naranja hasta las 20.00 horas.

Dos hombres desaparecidos en la Comunidad de Madrid

Mientras, en la Comunidad de Madrid, la atención está centrada en los integrantes de una familia que viajaba en un coche que cayó al río Alberche, en el municipio de Aldea del Fresno, en el suroeste de la comunidad.

Los buzos de la Guardia Civil trabajan en la búsqueda del padre, el único que continúa desaparecido. Su hijo, de 10 años, ha sido hallado este lunes a las 8:00 de la mañana encaramado a un árbol con hipotermia y golpes, según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Lo encontró el guarda de una finca privada, que alertó a las autoridades para que un equipo de la benemérita pudiera rescatarlo.

“Localizado con vida el menor desaparecido por la #DANA en #Madrid. Viajaba en coche con sus padres y su hermana.



— Guardia Civil (@guardiacivil) September 4, 2023



En el vehículo viajaban también su madre y su hermana que aparecieron en la noche del domingo al lunes y que fueron atendidas por SUMMA112 y trasladas ambas al Hospital Rey Juan Carlos.

Paralelamente, en Villamanta, igualmente en la región de la capital, los servicios de emergencias buscan a un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de la residencia en la que vive.

"No sabemos si puede haber más personas desaparecidas, en principio se cree que no, pero no lo tenemos seguro", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acudido a Aldea del Fresno.

Especialistas del Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra han iniciado sobre las 19.30 horas de este lunes las labores de reconocimiento en Aldea del Fresno tras el paso de la DANA que ha derribado tres puentes en la localidad madrileña.

Desde las 14.00 horas de este domingo hasta las 17:00 de este lunes, el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado 2.157 incidentes relacionados con la tormenta que han originado 1.390 intervenciones por parte de BomberosCM.