Cómo actuar en casas y carreteras ante el riesgo de inundaciones

El temporal que azota el país, sobre todo en el centro de la península, mantiene en alerta roja a las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha donde las lluvias torrenciales podrían alcanzar un "récord histórico".

Ante el riesgo de inundaciones, los servicios de emergencia ofrecen los siguientes consejos en domicilios y carreteras aunque los alcaldes de Madrid y Toledo han pedido a los vecinos que no salgan de casa sino es "estrictamente necesario" y que eviten los desplazamientos en coche en plena Operación retorno de vacaciones.

- Confinarse en los domicilios ante el riesgo de acumulación de lluvias. Tener a mano linterna, móvil cargado, radio, pilas y un botiquín con lo esencial.

-Subir a las plantas superiores de las viviendas, y en caso de emergencia, llamar al teléfono 112 como indica Protección Civil.

-Despejar la zona exterior de la casa de objetos que puedan ser arrastrados. En las zonas que puedan acumular agua es conveniente contar con una bomba de achique.

-Retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, no transitar por zonas arbóreas para evitar problemas con la caída de ramas, así como limpiar en nuestras viviendas canalones y desagües para que puedan absorber la cantidad de agua que se espera.

-Aconsejan no coger el vehículo privado si no es necesario y, de hacerlo, aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad desconocemos.

-El 112 de Madrid recomienda a los conductores que tengan previsto regresar este domingo a Madrid que adelanten su viaje para evitar circular por las carreteras durante la tarde, cuando se esperan las tormentas más virulentas.

-No intentar cruzar ríos ni vaguadas con el coche y ante el más minimo riesgo salir, abandonar el vehículo y esperar a ser rescatado, señala en RTVE, Jesus de la Cruz, portavoz de la comandancia de la Guardia Civil.