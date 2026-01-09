Indonesia finaliza el rescate de la familia valenciana que naufragó sin encontrar al único menor aún desaparecido
- Es el único desaparecido tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en el Parque Nacional de Komodo
- Naufragó una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron
Los equipos de rescate de Indonesia han dado por finalizado el dispositivo de búsqueda para encontrar al niño de 10 años que aún está desaparecido después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española.
A principios de esta semana fue hallado el cuerpo sin vida de Mateo, de nueve años, hijo del exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF Fernando Martín, que también falleció en este siniestro.
También murió en el naufragio la hija de su esposa, Andrea Ortuño, cuyo cuerpo ya fue recuperado. Ortuño y otra de sus hijas fueron las únicas dos supervivientes de este naufragio. Y sigue desaparecido otro de los hijos de Ortuño, Quique, de 10 años. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.
La última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía de Indonesia anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta cinco años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.
Se hará un seguimiento por si hay nuevas pistas
Oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que ha coordinado el amplio despliegue, han anunciado el fin de la operación de búsqueda de este menor durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo y los barcos de la misión han regresado al puerto sin hallar al menor.
"Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro", ha señalado a Efe Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecido.
Los equipos de búsqueda han añadido que harán seguimiento por si hay nuevas pistas o embarcaciones que navegan por la zona encuentran al menor.
El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.