Indonesia finaliza el rescate de la familia valenciana que naufragó sin encontrar al único menor aún desaparecido

Los equipos de rescate de Indonesia han dado por finalizado el dispositivo de búsqueda para encontrar al niño de 10 años que aún está desaparecido después de que naufragara el 26 de diciembre un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española.

A principios de esta semana fue hallado el cuerpo sin vida de Mateo, de nueve años, hijo del exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF Fernando Martín, que también falleció en este siniestro.

También murió en el naufragio la hija de su esposa, Andrea Ortuño, cuyo cuerpo ya fue recuperado. Ortuño y otra de sus hijas fueron las únicas dos supervivientes de este naufragio. Y sigue desaparecido otro de los hijos de Ortuño, Quique, de 10 años. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

La última jornada del operativo llega después de que el jueves la Policía de Indonesia anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta cinco años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.