Otro triunfo del fútbol femenino, un farmacéutico se jubila entre aplausos y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo de puente y feliz Día del Orgullo Barroco, un día dedicado al arte barroco que surgió en 2017 desde las redes sociales y en el que puedes participar subiendo la foto de una pintura o una escultura con este estilo y la etiqueta #OrgulloBarroco. Hoy también es el Día Internacional de la Aviación Civil y el Día Mundial del Algodón de Azúcar. Aunque en España este 7 de diciembre viene a ser como el jamón del bocadillo que está entre los panes calientes y crujientes de la Constitución y la Inmaculada —que nos regala un lunes festivo—. Mañana vuelve a ser domingo, lo cual es una estupenda noticia para empezar este repaso semanal.

Hoy hace exactamente un año que se reabría al público la catedral de Notre Dame de París tras finalizar la restauración tras el incendio que la destruyó en 2019. Un 7 de diciembre, pero de 1732, se inauguraba en Inglaterra la Royal Opera House, catedral del ballet y la ópera ubicada en el barrio londinense de Covent Garden. Ambas efemérides sirven como excusa para celebrar el segundo domingo de Adviento y escuchar música en buena compañía. El caso es festejar.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 400 Son los millones de euros del Plan Auto 2030 en ayudas directas para comprar vehículos eléctricos el año que estamos a punto de estrenar. Estos 400 millones de euros forman parte de las 25 medidas con las que se busca impulsar la industria del automóvil y elevar la cuota de vehículos eléctricos fabricados en nuestro país. Ojo, que también han prometido otros 300 millones para impulsar los puntos de recarga. Que sí, que son buenas noticias.

Campeonas de Europa Pero la mejor noticia de la semana es, sin ningún lugar a dudas, el triunfo de la selección femenina de fútbol llenando el estadio Metropolitano y ganando —otra vez— la UEFA Nations League con una exhibición ante Alemania. La noche del martes fue mágica por varios motivos, desde la emoción de Jenni Hermoso y Alexia Putellas hasta la euforia de las goleadoras. Las estrellas de esta selección legendaria coincidieron en que ha sido uno de los "mejores" momentos de sus carreras. Y es que el ambiente histórico del estadio madrileño impresionó a los presentes y a los televidentes. Nuestro compañero José Luis Moneo nos contaba en esta crónica cómo España vencía 3-0 con un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López. España retiene la corona de la UEFA Nations League con una exhibición ante Alemania en el Metropolitano José Luis Moneo

Despedida cariñosa a Fausto Que un farmacéutico se retire no es noticia, pero la cosa cambia si un barrio se junta para despedirlo con una gran ovación en su último día en la farmacia. Fausto González Chavero llevaba 16 años a pie de mostrador atendiendo a los vecinos del madrileño barrio de Hortaleza. En su tarea ha ido mucho más allá de dispensar medicamentos. “Ha hecho de su farmacia un espacio para escuchar, para acompañar, para hacer barrio”, explicaba María Moreno el miércoles en su pieza del Telediario. Y Fausto aparecía en cámara casi disculpándose por el cariño de sus vecinos repitiendo una y otra vez, “sólo he hecho mi trabajo”. 01.21 min La despedida de Fausto, el farmacéutico del barrio

Acceso a la vivienda No es la solución definitiva pero es otro pasito para ir buscando alternativas al complicado —casi quimérico— acceso a la vivienda. Se trata de la puesta de largo de Casa 47, la empresa estatal que ha anunciado una inversión de 100 millones de euros para comprar pisos y ponerlos en alquiler a un precio accesible por una duración de hasta 75 años. Casa 47 arrancará con el año nuevo, en el primer trimestre de 2026, y el precio de estos alquileres públicos no podrán sobrepasar el el 30% de la renta media del territorio. Vivienda anuncia una compra de 100 millones para vivienda pública y alquileres hasta 75 años RTVE.es/AGENCIAS

Liberan 300 personas explotadas La Policía Nacional y la Guardia Civil llevaban más de un año detrás de los explotadores. Este jueves por fin detenían a 11 personas de la organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular para explotarlos en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Tenían el centro de operaciones en la localidad albaceteña de Villalgordo del Júcar donde alojaban a más de 300 víctimas, la mayoría de nacionalidad nepalí. Les imponían jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin percibir ningún tipo de prestación durante meses. La operación se ha bautizado con el sugerente nombre de 'Franciskan-Everest'. Detenidas 11 personas en Albacete por explotación laboral a más de 300 trabajadores en fincas agrícolas RTVE.es/AGENCIAS

Llamada al diálogo del papa El papa León XIV no es franciscano sino agustino, pero también ha protagonizado una noticia esperanzadora esta semana. "Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación", decía el pontífice estadounidense y peruano al ser preguntado por la situación con Venezuela por los periodistas que viajaban con él en el avión de vuelta a Roma tras su primer viaje internacional a Turquía y Líbano. Prevost también comentaba que la Iglesia está buscando "calmar la situación" porque "siempre es mejor buscar maneras de diálogo". Ojalá su compatriota Trump y Maduro le hagan caso. Por de pronto, esta semana han hablado por teléfono en un tono “cordial” y de “respeto”. Hay esperanza. El papa llama a EE.UU. a evitar un ataque militar en Venezuela y optar mejor por diálogo o "presiones" RTVE.es/Agencias