Un candidato presidencial de Perú sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, ha sobrevivido este martes a un atentado tras ser atacado a tiros cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, según ha denunciado un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul cuando tres balas impactaron en el parabrisas, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con alguna mancha de sangre en la cabeza y la camisa. En el lugar de los hechos, una zona rural de la costa peruana, fueron hallados varios casquillos de proyectil presuntamente disparados por los atacantes.

El político, de centro derecha, es uno de los 39 candidatos presidenciales que se prevé que tenga las elecciones para elegir a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, en las que por primera vez tras más de 30 años el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

"Vivimos en una época convulsa, con mucha inseguridad ciudadana", ha declarado Belaúnde tras el suceso. "Nosotros, como ciudadanos, no podemos aceptar ser víctimas, hay que actuar, organizarse, defenderse, no podemos normalizar [esta situación]", ha remarcado.

El ex primer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, ha confirmado el atentado a la emisora RPP y ha declarado que se trataba de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", ha agregado Cateriano.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, ha condenado el ataque contra el dirigente político. "Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. No a la violencia. Votar es tu poder de elegir", ha compartido en su cuenta personal en X.

Así ha quedado el vehículo en el que viajaba el candidato por la Presidencia de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, herido después de sufrir un atentado en su contra este martes en Lima EFE/ @costagino

Tras el ataque, Belaúnde, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) ha acudido a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar una denuncia. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ha declarado a Canal N que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar apareció una moto y le dispararon.

El jefe policial ha confirmado que Belaúnde se encuentra ileso y que no ha recibido ninguna amenaza extorsiva ni de ningún tipo.

Asimismo, ha señalado que un equipo de la división de Homicidios y Criminalística ha ido al lugar de los hechos para investigar el atentado.

La Policía Nacional ha informado en su cuenta de la red social X que ha activado el Plan Cerco ante los disparos que recibió el vehículo del candidato y ha agregado que "no se presentaron heridos" y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

Tras el suceso, las autoridades electorales de Perú han condenado el ataque y han reclamado al Gobierno que proporcione seguridad para los candidatos inscritos para los comicios.

La inseguridad y el auge de la bandas del crimen organizado se han vuelto en la principal preocupación de los peruanos para estas elecciones, ante el incremento de las extorsiones a negocios y empresas de diferentes sectores y los asesinatos contra quienes se niegan a pagar los cupos exigidos por las organizaciones criminales.

El pasado viernes fue asesinado en la norteña ciudad de Piura el abogado Percy Ipanaqué, quien era precandidato a diputado por el izquierdista partido Juntos por el Perú (JP), cuando faltaban pocas horas para celebrarse las elecciones internas que definirían a los representantes de cada organización política.