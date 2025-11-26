El expresidente peruano Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos

Un juzgado de Lima ha condenado este miércoles al expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, de ejecución inmediata, por el delito de cohecho pasivo propio. Se considera que el político recibió más de 2,3 millones de soles (unos 589.000 euros) de empresas constructoras a cambio de contratos de obras públicas cuando fue gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).

Tras recibir la sentencia, el político ha salido de la sede judicial detenido por agentes de la Policía Nacional de Perú antes de ser entregado al Instituto Nacional Penitenciario para su ingreso en la cárcel. Su abogado, Erwin Siccha, ha apelado el fallo, incluida la ejecución inmediata.

Actualmente otros tres expresidentes peruanos están en prisión: Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) cumplen condenas por corrupción y Pedro Castillo (2021-2022) está arrestado acusado de rebelión y la fiscalía pide para él 34 años de cárcel. A ellos se suman otros exmandatarios que enfrentan acusaciones por presunta corrupción. Y en 2019, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó cuando iba a ser detenido por sus supuestos vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht.

El expresidente de Perú Martín Vizcarra escucha la lectura de su sentencia por corrupción en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional EUROPA PRESS/ PODER JUDICIAL DE PERÚ

Inhabilitación para ejercer cargos públicos La jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha dicho que queda probado que Vizcarra propuso y recibió un soborno de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle en 2013 el proyecto agrícola Lomas de Ilo. Y que también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para el mejoramiento del Hospital de Moquegua. Se ha considerado que Vizcarra tenía la información necesaria para favorecer a Obrainsa en la adjudicación del proyecto y que se comunicó con el exgerente general de esta compañía, Elard Tejeda, para proponerle una coima (soborno) de un millón de soles y el alquiler de una avioneta. Como testigo, Tejeda declaró que los pagos por el 2 % del monto de 80,9 millones de soles (24 millones de dólares) por el proyecto Lomas de Ilo, como comisión a Vizcarra se realizaron en tres partes, incluido el pago del alquiler de una avioneta por 400.000 soles para trasladar a autoridades invitadas de Bolivia a la ciudad de Ilo. Asimismo, en el caso del consorcio hospitalario Moquegua, hubo contratos ficticios para movilizar más de 1,3 millones de soles, dinero que se desembolsó con la apariencia de pago a una tercera empresa. Los pagos al acusado se hicieron en efectivo, a través del exministro José Manuel Hernández y cercano colaborador del expresidente, en la casa de Vizcarra en Lima, incluido un saldo adicional de 200.000 soles (70.000 dólares) cuando ya era jefe de Estado. La sala dictó también contra él una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 9 años y una multa de 94.900 soles (24.000 euros). La Fiscalía había pedido 15 años de cárcel, pero se consideró como atenuante que Vizcarra no tenga antecedentes. En el exterior del juzgado, en el centro de Lima, han permanecido decenas de simpatizantes de Vizcarra y de su partido Perú Primero, que han rechazado con gritos la sentencia y han intentado agredir a los miembros de la Fiscalía que han impulsado la acusación contra el exmandatario, según informa la agencia EFE. Vizcarra debe ser internado en Barbadillo, una cárcel construida en el este de Lima exclusivamente para los exgobernantes procesados penalmente en el país. Antes de su ingreso en prisión, debe completar varios trámites judiciales, que incluyen una revisión de su estado de salud, en compañía de la custodia policial que le ha sido asignada.