Las novedades sobre la IA, partidas de críquet y Charlie Kirk: lo más buscado en Google en 2025

  • Entre las diez búsquedas principales predominó el deporte, especialmente el cricket
  • La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china 'DeepSeek' y el iPhone 17'
Una persona trabaja en un portátil, interactuando con una interfaz de IA que muestra iconos de conversación y el texto "Ai". Viste una camisa a rayas y una chaqueta oscura, con una calculadora y un portalápices en el escritorio.
Imagen de archivo de una persona trabajando con Inteligencia Artificial
RTVE.es/EFE

Las novedades en las tecnologías de inteligencia artificial (IA), varias partidas de críquet, y el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, han encabezado las búsquedas globales en Google en 2025.

Según los datos que publica el motor de búsqueda este jueves, referentes a los últimos doce meses, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra, y por el fallecido Charlie Kirk.

El cricket y el fútbol los deportes más buscados

Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el críquet, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas 'India vs Australia' (5) y 'Asia Cup' (7), aunque también interesó el fútbol, con 'Club World Cup' (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china 'DeepSeek' (6) y el 'iPhone 17' (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10).

El asesinato de Kirk, la noticia más buscada

El asesinato de Kirk (1993-2025) de un tiro en el cuello durante un debate político de su organización, Turning Point USA, en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre generó tal conmoción que ha sido la noticia más buscada en Google.

También el de Kirk ha sido el fallecimiento más buscado, por delante de los del rockero Ozzy Osborne o el luchador Hulk Hogan, así como su pódcast, que ha tenido más solicitudes que 'New Heights', de los hermanos jugadores de fútbol americano Travis y Jason Kelce.

Estados Unidos dominó la lista de las noticias más buscadas, que incluyó el cierre del Gobierno, los incendios de Los Ángeles, el veto a la red social TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York o el desmantelamiento de USAID, la agencia de ayuda exterior.

No obstante, también fueron muy buscadas las noticias de Irán, la elección del papa León XIV, el huracán Melissa, que azotó el Caribe y el sur de EE.UU., y el huracán y el tsunami en la península de Kamchatka (Rusia).

Entretenimiento

En cuanto al mundo del entretenimiento, destacaron la actriz Mikey Madison y su película Anora; las letras de Dtmf del puertorriqueño Bad Bunny; las series Monster: The Ed Gein Story y El juego del calamar 3, y la novela Regretting you, de Colleen Hoover.

Mientras, en la categoría de 'Gente', el más buscado es el rapero d4vd, investigado por las autoridades de EE.UU. tras hallar en el maletero de su vehículo el cadáver una adolescente desaparecida.

Constan también Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, y el humorista Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido temporalmente por sus comentarios sobre el activista.

