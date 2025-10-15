Trump entrega a Charlie Kirk la máxima condecoración civil mientras aumenta la presión contra los grupos de izquierda
- Con esta medalla póstuma, Trump pretende "honrar y recordar al ultraderechista asesinado en septiembre
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha otorgado póstumamente la mayor condecoración civil del país a Charlie Kirk, el activista ultraderechista asesinado el pasado septiembre.
Con esta Medalla Presidencial de la Libertad póstuma, Trump pretende "honrar y recordar a un valiente guerrero de la libertad, un líder amado que impulsó a la próxima generación como nadie que haya visto antes". En este sentido, el mandatario ha asegurado que el 14 de octubre será el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk.
La distinción ha sido recibida por Erika Kirk, la viuda del influencer, a quien Trump ha descrito como "una mujer de inspiración, bella y hermosa" y le ha dicho que su marido "se sacrificó por el país". Por su parte, Erika Kirk ha señalado a Trump que era "el mejor regalo de cumpleaños" que su esposo podía recibir.
La ceremonia ha congregado a destacados legisladores republicanos, personalidades de los medios y aliados, como su homólogo argentino, Javier Milei, sentado en primera fila. También han estado presentes importantes figuras del Gobierno como el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de, Estado Marco Rubio, los senadores Ted Cruz, Mike Lee y Rick Scott o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
La Medalla Presidencial de la Libertad es el máximo honor civil de Estados Unidos y ha sido entregada por distintos presidentes a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte. Entre los galardonados se encuentran Winston Churchill en 1963, Nelson Mandela en 2002, Muhammad Ali en 2005 o Frank Sinatra en 1981, a quienes se les reconoció sus "aportes excepcionales a la humanidad y a los valores estadounidenses".
Represión sobre los grupos de izquierda
Aunque las autoridades no han encontrado ninguna evidencia de que el sospechoso del tiroteo de Kirk estuviese vinculado con ningún grupo, el asesinato le ha servido al mandatario para impulsar su base republicana y para lanzar medidas estatales cada vez más radicales contra lo que él llama "extremismo de izquierda". Desde su muerte, Trump prometió continuar el legado del que considera un "mártir de la libertad estadounidense".
Bajo este pretexto, ha lanzado una amplia ofensiva contra las organizaciones progresistas, desplegando múltiples agencias federales, incluyendo el FBI o el Departamento de Seguridad Nacional para investigar y desmantelar a los grupos acusados de financiar y organizar la violencia política.
Este mismo martes, el Departamento de Estado ha anunciado la revocación de los visados de seis extranjeros por comentarios en redes sociales sobre el asesinato deCharlie Kirk. "Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses", ha señalado el comunicado.
Figura destacada de la política conservadora, Kirk fue un actor clave en la campaña presidencial de Trump en 2024 al movilizar masivamente el voto de millones de jóvenes a través de redes sociales. Su influencia fue significativa y divisiva, marcada por ataques a los derechos LGBTQ+ y civiles. Sus partidarios lo aclamaron como un defensor de la libertad de expresión, mientras que sus críticos argumentan que contribuyó a normalizar las opiniones de extrema derecha.