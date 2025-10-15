Trump entrega a Charlie Kirk la máxima condecoración civil mientras aumenta la presión contra los grupos de izquierda

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha otorgado póstumamente la mayor condecoración civil del país a Charlie Kirk, el activista ultraderechista asesinado el pasado septiembre.

Con esta Medalla Presidencial de la Libertad póstuma, Trump pretende "honrar y recordar a un valiente guerrero de la libertad, un líder amado que impulsó a la próxima generación como nadie que haya visto antes". En este sentido, el mandatario ha asegurado que el 14 de octubre será el Día Nacional en Recuerdo de Charlie Kirk.

La distinción ha sido recibida por Erika Kirk, la viuda del influencer, a quien Trump ha descrito como "una mujer de inspiración, bella y hermosa" y le ha dicho que su marido "se sacrificó por el país". Por su parte, Erika Kirk ha señalado a Trump que era "el mejor regalo de cumpleaños" que su esposo podía recibir.

La ceremonia ha congregado a destacados legisladores republicanos, personalidades de los medios y aliados, como su homólogo argentino, Javier Milei, sentado en primera fila. También han estado presentes importantes figuras del Gobierno como el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de, Estado Marco Rubio, los senadores Ted Cruz, Mike Lee y Rick Scott o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La Medalla Presidencial de la Libertad es el máximo honor civil de Estados Unidos y ha sido entregada por distintos presidentes a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte. Entre los galardonados se encuentran Winston Churchill en 1963, Nelson Mandela en 2002, Muhammad Ali en 2005 o Frank Sinatra en 1981, a quienes se les reconoció sus "aportes excepcionales a la humanidad y a los valores estadounidenses".