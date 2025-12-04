Detenidas 11 personas en Albacete por explotación laboral a más de 300 trabajadores en fincas agrícolas
- La operación empezó en julio de 2024 en Villalgordo del Júcar y la mayoría de los afectados tienen nacionalidad nepalí
- Les imponían jornadas laborales de hasta 12 horas y estaban meses sin percibir ningún tipo de prestación
Un total de 11 personas han sido detenidas en la provincia de Albacete, seis de las cuales ya están en prisión, por tráfico ilícito de personas y explotación laboral a más de 300 trabajadores en situación irregular que eran desplazados a explotaciones agrícolas de varias provincias, entre ellas Murcia.
Según han informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Bueno, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Rodrigo, esta operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con apoyo de la Inspección de Trabajo, empezó en julio de 2024 en Villalgordo del Júcar (Albacete) y la mayoría de las personas afectadas son de nacionalidad nepalí.
La organización criminal introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular, a los que empleaba en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Así, se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, aunque era en la localidad albaceteña de Villalgordo del Júcar donde se daba alojamiento y empleo a las víctimas.
La operación, denominada 'Franciskan-Everest', ha finalizado con la detención de 11 personas y la investigación de otras dos por los delitos de favorecimiento de la migración irregular y tráfico ilícito de mano de obra, entre otros.
"Condiciones totalmente indignas"
Los trabajadores se hacinaban en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, "y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad", ha explicado Tolón.
Desde Villargordo del Júcar, los trabajadores se desplazaban a diario en furgonetas que no reunían las debidas condiciones de seguridad, motivo por el que se produjeron diversos accidentes de circulación que causaron la muerte en uno de ellos de una persona de origen nepalí.
La organización criminal imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas de hasta 12 horas de trabajo, y cobraba comisiones abusivas por los desplazamientos, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida.
En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con la comida.
Prisión provisional y sin fianza para seis de los detenidos
En la fase final de la operación se han realizado nueve registros, ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda (Albacete), donde se intervino dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y contabilidad paralela.
Asimismo, se han intervenido 12 vehículos, dos de ellos de alta gama, y se ha bloqueado una veintena de cuentas bancarias que manejaba la organización.
Tolón ha resaltado que han trabajado de forma conjunta Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Fiscalía, que han necesitado el apoyo de Cruz Roja y de la Embajada de Nepal para auxiliar a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.
El atestado y los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de los detenidos, y no se descartan nuevas detenciones.