Detenidas 11 personas en Albacete por explotación laboral a más de 300 trabajadores en fincas agrícolas

Un total de 11 personas han sido detenidas en la provincia de Albacete, seis de las cuales ya están en prisión, por tráfico ilícito de personas y explotación laboral a más de 300 trabajadores en situación irregular que eran desplazados a explotaciones agrícolas de varias provincias, entre ellas Murcia.

Según han informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio Bueno, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Rodrigo, esta operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con apoyo de la Inspección de Trabajo, empezó en julio de 2024 en Villalgordo del Júcar (Albacete) y la mayoría de las personas afectadas son de nacionalidad nepalí.

La organización criminal introducía a ciudadanos extranjeros en situación irregular, a los que empleaba en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Así, se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, aunque era en la localidad albaceteña de Villalgordo del Júcar donde se daba alojamiento y empleo a las víctimas.

La operación, denominada 'Franciskan-Everest', ha finalizado con la detención de 11 personas y la investigación de otras dos por los delitos de favorecimiento de la migración irregular y tráfico ilícito de mano de obra, entre otros.

Los trabajadores se hacinaban en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos EFE/Guardia Civil/Policía Nacional

"Condiciones totalmente indignas" Los trabajadores se hacinaban en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, "y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad", ha explicado Tolón. Desde Villargordo del Júcar, los trabajadores se desplazaban a diario en furgonetas que no reunían las debidas condiciones de seguridad, motivo por el que se produjeron diversos accidentes de circulación que causaron la muerte en uno de ellos de una persona de origen nepalí. La organización criminal imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas de hasta 12 horas de trabajo, y cobraba comisiones abusivas por los desplazamientos, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida. En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con la comida. La organización criminal cobraba comisiones abusivas por los desplazamientos, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida. EFE/Guardia Civil/Policía Nacional