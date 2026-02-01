Mujeres al rescate de la ONU, récord de empleo, más derechos para los migrantes y otras buenas noticias

Buen domingo y feliz Día Mundial del Galgo. En este estreno del mes más corto del año celebramos la festividad de santa Brígida y la del Imbolc asociado a la fertilidad en el calendario celta.

Hace exactamente 80 años, un 1 de febrero de 1946, la ONU elegía a su primer secretario general. Era un hombre. Fue el noruego Trygve Lie. La buena noticia es que esta semana se han reunido 80 lideresas de alto nivel en Madrid para debatir cómo pueden transformar las Naciones Unidas para rescatarla del poder ejercido al estilo masculino desde sus orígenes.

Nuestra compañera Ana Garralda, experta en cuestiones internacionales, lo cuenta en esta pieza que te alegrará el domingo y te ayudará a entender que “cambiar el mundo sí es posible”.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 1.221 Son los euros que ganará al mes un trabajador cuando se aplique la subida de 37 euros mensuales ―en las 14 pagas― que han acordado el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es sólo de un 3,1% pero no tributará en el IRPF. La subida acordada afecta, sobre todo, a los jóvenes y a quienes trabajan en los sectores con los salarios más bajos como sucede, por ejemplo, con la agricultura. Vienen a ser unos 518 euros al año, y se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero.

Récord de empleo El paro en España no bajaba del 10% desde el año 2008. Pues bien, la EPA ―que es la Encuesta de Población Activa― del cuarto trimestre dice que se han creado 605.400 empleos en el 2025 y que la tasa de desempleo está en el 9,93%, o sea, por debajo del 10%. Notición. Aunque no podemos olvidar que aún tenemos 2,47 millones de parados y que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Pero ese es otro capítulo. Lo cierto y verdad es que ahora mismo en España hay 22,46 millones de hombres y mujeres con trabajo. El paro en España baja del 10% por primera vez desde 2008 tras crear 605.400 empleos en 2025 RTVE.es

Acuerdo histórico entre India y Europa Y más buenas noticias económicas. En este caso con implicaciones internacionales que hasta no hace mucho parecían imposibles. Después de 18 años de negociaciones, por fin la India y la Unión Europea han cerrado un acuerdo comercial que une a la segunda y a la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes con más de 2.000 millones de consumidores. Es histórico. Europa podrá vender casi sin aranceles sus coches, su aceite o su vino a los 1.500 millones de indios y la India hará lo propio con sus productos destinados a los 500 millones de europeos. Sin duda, una gran noticia para no depender de los mercados estadounidenses del inestable Donald Trump. La India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones RTVE.es

Más supervivencia al cáncer El 4 de febrero ―este miércoles― es el Día Mundial Contra el Cáncer y nosotros nos hemos adelantado con algunas informaciones al respecto. Hay una en la que contamos que este 2026 los diagnósticos superarán los 300.000 casos en España. Y podría parecer algo malo, pero no. Resulta que cada vez hay más medios y más conocimientos para detectarlo antes y esto es muy importante para que se pueda tratar con más éxito. De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, ha explicado que “la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años”. De Castro ha invitado a los medios de comunicación a "no alarmar" y a fomentar el autocuidado en la población con medidas como la práctica de ejercicio que disminuye un 30% el riesgo de desarrollar la enfermedad. A moverse todo el mundo. España superará por primera vez en 2026 los 300.000 nuevos casos de cáncer RTVE.es / AGENCIAS

Nuevos avances contra la enfermedad En España tenemos muchos y muy buenos investigadores dedicados a luchar contra el cáncer. Esta semana, un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han conseguido eliminar en ratones los tumores más comunes en el cáncer de páncreas. El estudio lo ha liderado el conocido y prestigioso científico español Mariano Barbacid y ha contado con la financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer. Investigadores del CNIO logran eliminar en ratones los tumores más comunes en el cáncer de páncreas RTVE.es/Agencias