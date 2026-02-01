Mujeres al rescate de la ONU, récord de empleo, más derechos para los migrantes y otras buenas noticias
- Ochenta lideresas debaten en Madrid cómo transformar la ONU
- El paro en España baja del 10% por primera vez desde 2008
Buen domingo y feliz Día Mundial del Galgo. En este estreno del mes más corto del año celebramos la festividad de santa Brígida y la del Imbolc asociado a la fertilidad en el calendario celta.
Hace exactamente 80 años, un 1 de febrero de 1946, la ONU elegía a su primer secretario general. Era un hombre. Fue el noruego Trygve Lie. La buena noticia es que esta semana se han reunido 80 lideresas de alto nivel en Madrid para debatir cómo pueden transformar las Naciones Unidas para rescatarla del poder ejercido al estilo masculino desde sus orígenes.
Nuestra compañera Ana Garralda, experta en cuestiones internacionales, lo cuenta en esta pieza que te alegrará el domingo y te ayudará a entender que “cambiar el mundo sí es posible”.
El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 1.221
Son los euros que ganará al mes un trabajador cuando se aplique la subida de 37 euros mensuales ―en las 14 pagas― que han acordado el Gobierno y los sindicatos para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es sólo de un 3,1% pero no tributará en el IRPF. La subida acordada afecta, sobre todo, a los jóvenes y a quienes trabajan en los sectores con los salarios más bajos como sucede, por ejemplo, con la agricultura. Vienen a ser unos 518 euros al año, y se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero.
Regularización de migrantes
Una de las mejores noticias de la semana ha sido el anuncio de la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en España. Se trata de más de medio millón de personas que, por fin, tendrán garantizados sus derechos y disfrutarán de seguridad jurídica. Son hombres y mujeres que ya trabajan, viven y consumen en nuestro país sin existir para la administración. Esto les dejaba en una situación de vulnerabilidad y desventaja que tiene los días contados.
En RTVE Noticias hemos querido que tengas toda la información sobre este proceso administrativo y te hemos explicado cómo han sido las regularizaciones de migrantes que se han hecho antes. También hemos tratado de dejar claras las condiciones para acceder a la residencia española y cuáles son los derechos y deberes de los que se beneficien de esta medida así como las claves para entender en qué consiste.
Los compañeros de Datos RTVE han trazado un perfil de los migrantes que tendrán un documento legal que acredite su residencia en nuestro país Y también les hemos escuchado para saber qué supone para ellos esta oportunidad y este reconocimiento por parte de las autoridades españolas. Porque todos tenemos cerca a alguien con nombre y apellidos, con padres, hermanos, hijos… y ahí, poniéndoles cara, se entiende todo mejor.
Récord de empleo
El paro en España no bajaba del 10% desde el año 2008. Pues bien, la EPA ―que es la Encuesta de Población Activa― del cuarto trimestre dice que se han creado 605.400 empleos en el 2025 y que la tasa de desempleo está en el 9,93%, o sea, por debajo del 10%. Notición. Aunque no podemos olvidar que aún tenemos 2,47 millones de parados y que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Pero ese es otro capítulo. Lo cierto y verdad es que ahora mismo en España hay 22,46 millones de hombres y mujeres con trabajo.
Acuerdo histórico entre India y Europa
Y más buenas noticias económicas. En este caso con implicaciones internacionales que hasta no hace mucho parecían imposibles. Después de 18 años de negociaciones, por fin la India y la Unión Europea han cerrado un acuerdo comercial que une a la segunda y a la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes con más de 2.000 millones de consumidores. Es histórico. Europa podrá vender casi sin aranceles sus coches, su aceite o su vino a los 1.500 millones de indios y la India hará lo propio con sus productos destinados a los 500 millones de europeos. Sin duda, una gran noticia para no depender de los mercados estadounidenses del inestable Donald Trump.
Más supervivencia al cáncer
El 4 de febrero ―este miércoles― es el Día Mundial Contra el Cáncer y nosotros nos hemos adelantado con algunas informaciones al respecto. Hay una en la que contamos que este 2026 los diagnósticos superarán los 300.000 casos en España. Y podría parecer algo malo, pero no. Resulta que cada vez hay más medios y más conocimientos para detectarlo antes y esto es muy importante para que se pueda tratar con más éxito.
De hecho, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, ha explicado que “la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años”. De Castro ha invitado a los medios de comunicación a "no alarmar" y a fomentar el autocuidado en la población con medidas como la práctica de ejercicio que disminuye un 30% el riesgo de desarrollar la enfermedad. A moverse todo el mundo.
Nuevos avances contra la enfermedad
En España tenemos muchos y muy buenos investigadores dedicados a luchar contra el cáncer. Esta semana, un grupo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han conseguido eliminar en ratones los tumores más comunes en el cáncer de páncreas. El estudio lo ha liderado el conocido y prestigioso científico español Mariano Barbacid y ha contado con la financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer.
Turismo regenerativo y su impacto positivo
El domingo pasado se clausuraba FITUR, la Feria Internacional de Turismo, y nuestra compañera Ruth Drake nos contó una buena noticia que se trajo de los pabellones de IFEMA (siglas de Institución Ferial de Madrid) donde se celebró. Se trata nada menos que de una apuesta por el turismo regenerativo.
Es un paso que va más allá del turismo sostenible, que ya es un logro. Se trata de un turismo que ayude a mejorar los ecosistemas locales. Pero lo mejor es que leas el reportaje de Ruth que intenta responder a esta pregunta: ¿es posible ir un paso más allá del turismo sostenible?
Tres recomendaciones
La primera es doble, viene con música y está pegada a la actualidad. El cantante Bruce Springsteen ha lanzado la canción "Streets of Minneapolis" en protesta por la violencia de los agentes federales de inmigración han provocado la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.
Por su parte, Rosalía ha actuado por sorpresa en el concierto benéfico 'Act X Palestine' celebrado en Barcelona. La catalana interpretó el tema "La perla" en medio de una fuerte ovación. RTVE lo retransmitió en directo por varios de sus canales y plataformas. Aquí te dejo más información.
La segunda recomendación es una pieza de Milagros De Diego Cerezo, periodista de Documentos TV, contando la historia de una superviviente del Holocausto que a sus 93 años conmueve a los jóvenes de los institutos franceses contando su historia en un campo de concentración para que no se olvide el horror nazi. Puedes leer el artículo y puedes ver el documental que encabeza el texto.
Y la tercera y última recomendación es de escuchar. Aunque también la puedes leer. Es uno de los estupendos pódcast de Sara Blanco, nuestra compañera de RNE Audio. El asunto es algo que parece tan insignificante como el cierre de una ferretería. Pero nada más lejos de la realidad. Sara nos invita reflexionar sobre el cambio de los tiempos y de nuestros entornos, sobre las relaciones humanas y la forma de ver la vida y el trabajo. Es una delicia. Que lo disfrutes.
Hasta aquí el repaso de las mejores noticias de la última semana de enero. Unas buenas noticias positivas y constructivas que —digan lo que digan y lo digan cuando lo digan— también son noticia. Que el día te sea propicio y que propicies un buen día. Disfruta del primer día del segundo mes. Seguimos, por las buenas.
Ya sabes que si tienes una buena noticia que quieres que contemos en los canales públicos de RNE, TVE y RTVE.es nos la puedes hacer llegar por correo electrónico escribiéndonos a porlasbuenas@rtve.es o por whatsapp mandándonos un mensaje al +34686549460. Estamos deseando leerte y ponernos en contacto contigo.