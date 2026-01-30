Un policía local salva la vida a un bebé sin constantes vitales: "Escucharle llorar fue el momento de mayor emoción"

La rápida intervención de la Policía Local de Alcorcón ha evitado una tragedia esta semana en esta localidad del sur de Madrid. El agente Juan Antonio Sánchez Porras se ha convertido en el protagonista de un rescate agónico al salvar la vida de un bebé de 18 meses que se encontraba sin constantes vitales.

08.31 min Un policía local de Alcorcón le salva la vida a un bebé de 18 meses

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla detectó un vehículo que circulaba a gran velocidad, con ráfagas de luces y los intermitentes encendidos, en cuyo interior unos padres desesperados gritaban que su hijo no respiraba.

Reanimación crítica Ante la gravedad de la situación, el agente Sánchez Porras no lo dudó: "Me bajé y fui directo al coche. La madre me dio al bebé en brazos; no respiraba y estaba flácido", ha explicado el policía en una entrevista para Radio Nacional de España (RNE). Mientras su compañero abría paso con el coche patrulla y coordinaba la llegada con el hospital, el agente se introdujo en el vehículo particular para iniciar las maniobras de emergencia. ““ En un primer momento, el policía aplicó la maniobra de Heimlich ante la sospecha de un atragantamiento. "Noté una leve respiración abdominal, pero durante el trayecto volvió a entrar en parada", relata. Fue entonces cuando inició el masaje cardíaco y la apertura de vías aéreas. "Fueron momentos de mucha tensión con los padres dentro del coche, veía que la cosa se complicaba".

El llanto de la esperanza La angustia terminó justo en la puerta del hospital. En el momento en que el agente bajaba del coche con el niño en brazos para entregarlo a los sanitarios, el pequeño comenzó a llorar. "Ese llanto con firmeza fue la mejor señal. Los padres se arrodillaron dándome las gracias y yo me vine abajo por la emoción", confiesa el agente, quien reconoce que aún hoy se le quiebra la voz al recordarlo. "Estas son las intervenciones que te hacen sentirte útil; estamos para servir a los ciudadanos", afirma el agente Sánchez Porras. El bebé permanece actualmente en observación con una evolución positiva y bajo tratamiento preventivo, según ha podido confirmar el agente tras mantener el contacto con la familia.