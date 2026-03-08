La UE dialoga contra la guerra, más dinero para la universidad, arte en Madrid y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz 8M, Día Internacional de la Mujer. Un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. En RTVE Noticias lo celebramos todo el año actualizando diariamente contenido feminista en nuestra sección RTVE Igualdad. Este 2026 nuestro especial del 8M lo hemos titulado “Las voces de todas”.

Es también la fiesta de San Juan de Dios, patrón de enfermos, enfermeras, hospitales y… bomberos. Que el agua de la borrasca Regina no sea excusa para celebrar y reclamar la igualdad de derechos en la calle. Que este domingo sea una fiesta depende de cada uno de nosotros.

Y tal día como hoy, pero de 1910, el rey Alfonso XIII firmaba la Real Orden de Instrucción Pública por la que se permitía a las mujeres cursar estudios superiores. Siete años después, en 1917, y con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las manifestaciones en Rusia comienzan a gestar la Revolución que estallaría en octubre de ese mismo año. En 1922 China celebraba por primera vez el 8M y en 1977 la ONU proclamaba este día, 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Justo lo que necesita el mundo en este preciso instante.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 14.800 Son millones de euros. Casi 15.000 millones de euros son los que van a recibir las universidades públicas de la Comunidad de Madrid de aquí a 2031. El Gobierno regional ha pactado con los rectores de la Complutense, la Autónoma, la Rey Juan Carlos, la de Alcalá de Henares, la Politécnica y la universidad Carlos III, un nuevo modelo de financiación plurianual.

La UE, contra la guerra Los líderes de los 27 países europeos que forman la UE están buscando el equilibrio en su postura frente a la guerra. La posición de la Unión Europea es compleja porque la política exterior está en manos de las capitales y, entre los Veintisiete, no hay una decisión rotunda ni unánime, aunque todos apuestan por el diálogo y la diplomacia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha abogado por un cambio de régimen en Irán, ha condenado la respuesta del país, sin mencionar los ataques de EE.UU. e Israel, y ha asegurado que la única solución duradera es la diplomática. La postura de España ha sido, hasta ahora, la más rotunda. Los líderes europeos buscan el equilibrio en su postura frente a la guerra: la mayoría evita una posición clara Rtve.es/Agencias El rey Felipe VI, jefe de Estado, también ha llamado a la "contención" en Oriente Próximo al tiempo que ha defendido la necesidad de que Europa siga unida. El rey llama a la "contención" en Oriente Próximo y defiende la necesidad de que Europa siga unida RTVE.es/Agencias

Israel abre un paso fronterizo A pesar de la tensión en la región, el martes Israel abría el paso fronterizo de Kerem Shalom, en la Franja de Gaza. Es una buena noticia porque el Programa Mundial de Alimentos (PMA) lo ha celebrado señalando que contaba con harina sólo para diez días y que apenas tenían comida para mantener su programa unas dos semanas y media. A falta de las cifras finales, "en torno a 200" camiones de ayuda humanitaria han accedido el mártes a Gaza a través de Kerem Shalom. Israel abre el paso fronterizo de Kerem Shalom en la Franja de Gaza RTVE.es/AGENCIAS

Justicia para los vulnerables en Facebook Después de siete años de litigio en los tribunales, finalmente el Tribunal Supremo ha condenado a siete personas por difundir mensajes de odio en un grupo de Facebook contra menores migrantes en Melilla. Las penas van desde los ocho meses de cárcel hasta un año y diez meses de reclusión. En la sentencia, los jueces advierten que la libertad de expresión no puede amparar la incitación de la violencia. Y mucho menos contra los más vulnerables. Este proceso judicial ha sido posible gracias al trabajo y el acompañamiento de la organización defensora de los derechos humanos SJM, Servicio Jesuita a Migrantes. El Supremo condena a siete personas por odio en Facebook contra menores migrantes tras siete años de proceso

El abecedario de ARCO Este domingo se clausura la feria de arte contemporáneo más importante del año, ARCO 2026. El jueves se inauguraba en los pabellones 7 y 9 de Ifema con representación de 211 galerías procedentes de 30 países. Nuestra compañera de Cultura, Cristina Pérez, ha elaborado una guía imprescindible que recorre de la A a la Z esta feria para que puedas visitarla leyendo. ARCO 2026 de la A a la Z, la guía de la feria de arte contemporáneo Cristina Pérez

Más arte contemporáneo Además de ARCO, la capital aprovecha para ofrecer multitud de exposiciones con distintas formas de arte. Al menos 230 artistas expondrán sus obras en 35 galerías repartidas por Madrid con temas como el individualismo, la soledad y la exploración del subconsciente. También se puede ver la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, JUSTMAD, que apoya los proyectos más novedosos o el Salón de Arte Contemporáneo que expone joyas inéditas como las últimas acuarelas que pintó Fernando Botero. Nos lo cuentan los del Telediario en esta pieza. 01.19 min La semana del arte contemporáneo en Madrid ofrece propuestas de más de 200 artistas

Medio siglo de Paralímpicos de Invierno En el ámbito deportivo la buena noticia es el 50 cumpleaños del movimiento paralímpico en los Juegos de Invierno. Y lo mejor es que los puedes ver en Teledeporte y RTVE Play. Empezaron el 6 de marzo y no terminan hasta el día 15. El movimiento paralímpico cumple medio siglo en los Juegos de Invierno en Milano Cortina 2026 José Luis Moneo Nuestro compañero José Luis Moneo ha publicado este artículo explicando cuál es la situación de los deportistas y las disciplinas de estos Juegos Paralímpicos de Invierno desde que comenzasen a celebrarse en la ciudad sueca de Örnsköldsvik hace medio siglo, en 1976.