Tratado histórico sobre Gibraltar, el papa viene a España, regresa el oso pardo y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo de estreno de marzo y feliz Día Internacional de la Silla de Ruedas. Hoy es también el Día de la Cero Discriminación y, desde Naciones Unidas, nos invitan a celebrar varias jornadas mundiales como, por ejemplo, la de los Pastos Marinos, la de la Concienciación sobre la Autolesión, la de Protección Civil y el Día Mundial del Cumplido. Para el que no lo tenga muy claro, los cumplidos son una forma de mostrar aprecio, respeto y admiración por alguien. Y pueden ser muy efectivos para mejorar la autoestima y la confianza de las personas. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas?

Tal día como hoy, pero de 1999, entraba en vigor el Tratado de Ottawa que prohíbe las minas terrestres y que fue ratificado hace 27 años por 65 países. También arrancaba marzo en el año 1980 cuando la sonda espacial Voyager descubría el satélite Jano orbitando en torno a Saturno. Y se cumplen 130 años exactos del descubrimiento de la radiactividad por el físico francés Henri Becquerel el 1 de marzo de 1896. Pero la efeméride más potente quizá sea la declaración del primer Parque Nacional del mundo en 1872. Fue el de Yellowstone. Ahora tiene serie en las plataformas digitales, pero en España sigue estando íntimamente unido a los emparedados del oso Yogui y su amigo Bubu.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 30.942 Son los hectómetros cúbicos de agua almacenados en nuestros embalses: 30.942 hm³. Para que te hagas una idea, la reserva para consumo humano está al 79,8% , nada menos que 27 puntos por encima que el año pasado (52,9%). Pero es que si lo comparamos con la media de los diez últimos años (49%) resulta que estamos 30,8 puntos por encima. Los datos los actualizamos cada semana en RTVE Noticias estudiando el Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Vamos, que las lluvias extraordinarias de enero y febrero han hecho aumentar el nivel general de los embalses españoles a un ritmo de récord. Y que es un récord de vida.

Tratado histórico: Gibraltar, europeo El jueves contaba la noticia Silvia Quílez en nuestra web. El acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre Gibraltar y su estatus ―pendiente desde el Brexit―, incluye entre otros puntos la desaparición de la verja, la libre circulación de personas sin pasaporte y, ante la desaparición de las barreras físicas, los controles del espacio Schengen se trasladan al puerto y al aeropuerto situados en territorio británico pero los harán autoridades españoles y gibraltareñas en equipo. El acuerdo va a beneficiar a todos pero de un modo muy especial a los más de 15.000 trabajadores que cada día cruzan la frontera que desaparece físicamente con este acuerdo. Gibraltar, de facto, pasa a ser parte de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, lo ha calificado como "tratado histórico" al asegurar que "protege la reclamación española de soberanía" sobre el peñón. El acuerdo sobre Gibraltar incluye la desaparición de la verja, la circulación sin pasaporte y controles de entrada y salida Silvia Quílez Iglesias

El papa confirma su visita a España Era un secreto a voces. En su día el papa Francisco ya había manifestado su deseo de viajar a Canarias para agradecer la hospitalidad de los españoles con los migrantes y poner el acento en la acogida a los más pobres. Ahora el papa León XIV coge el testigo y aprovechará para cumplir el deseo de Francisco ampliando la visita a Canarias con escala en Madrid ―donde será el primer pontífice en hablar en el Congreso de los Diputados― y en Barcelona, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Vendrá entre el 6 y el 12 de junio, con el inicio de la temporada alta de la llegada de cayucos a las costas canarias. El papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio, según ha confirmado el Vaticano RTVE.es

Islandia quiere entrar en la UE Si la venida del papa y el tratado de Gibraltar con la Unión Europea son dos muy buenas noticias de esta semana, no lo es menos el hecho de que Islandia haya anunciado la celebración de un referéndum para conocer qué piensan sus 395.000 habitantes al respecto. En principio, las autoridades de la isla volcánica de hielo han dicho que la votación será, como muy tarde, en 2027. Y es que el aumento del coste de la vida en Islandia ha avivado el interés por integrarse en el bloque comunitario de la Unión Europea. Está visto que juntos somos más fuertes. Y que, a la hora de pagar, tocamos a menos, claro. Islandia celebrará un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea en los próximos meses RTVE.es

Negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. Seguimos con buenas noticias que vienen de fuera pero que nos afectan (y mucho) dentro. Porque el mundo es cada vez más global. Pues bien, los que mandan en Irán y EE.UU. han cerrado esta semana una nueva cita negociadora para llegar a un acuerdo nuclear. Nuestra compañera de Internacional, Ana Garralda, ha estudiado el asunto para explicarnos cuáles son los principales escollos que tienen que superar. Y también nos ha puesto en antecedentes. Esta es la tercera ronda de negociaciones en apenas cuatro semanas. El jueves estuvieron horas y horas hablando en Ginebra. Tienes todos los detalles en el artículo que te dejo aquí seguido. Irán y EE.UU. cierran una nueva cita negociadora para un acuerdo nuclear: estos son los principales escollos a superar Ana Garralda

Semillas de olivo español en Noruega Y como más vale prevenir que curar, y aunque somos optimistas con la paz nuclear, hemos enviado semillas de olivo español al mayor banco mundial de semillas que está en Noruega. Porque, como dice el responsable de este singular depósito, "en caso de catástrofe mundial, podemos salvar la especie”. Esperemos que no sea necesario. Aún así, 50 variedades procedentes del banco de la Universidad de Córdoba serán conservadas en Svalbard, cerca del Polo Norte. El olivo español viaja a Noruega para refugiarse por primera vez en el mayor banco mundial de semillas MARÍA SOLANO / ALEJANDRA MUÑOZ (Vídeo) / RTVE (Texto)

Vuelve el oso pardo a León, Zamora y Ourense No hace tanto frío como en el Ártico, pero el clima fresco de las sierras de León, Zamora y Ourense le viene pintiparado al oso pardo. Hacía 150 años que no vivía ninguno en esta zona. La buena noticia es que el oso ha vuelto y se ha quedado en las montañas de la Cabrera, Carballeda y Sanabria. El oso pardo regresa a las sierras de León, Zamora y Ourense después de más de 150 años RTVE.es / EFE Al menos es lo que se desprende de un estudio que compila 85 citas de este animal entre 2012 y 2025. Pero ojo, que sigue en peligro de extinción, que apenas hay 400 ejemplares entre Los Pirineos y la Cordillera Cantábrica.