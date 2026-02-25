Islandia celebrará un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea en los próximos meses

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa en Polonia que su país iniciará próximamente los preparativos para celebrar un referéndum sobre la reapertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Según ha detallado la mandataria, el Gobierno trabajará en los próximos meses en la organización de esta consulta, señalando que "los islandeses desean una mayor integración con Europa, con respeto para su identidad distintiva y su singularidad como nación".

El interés de la nación insular por integrarse en el bloque comunitario se ha visto reavivado recientemente por el notable aumento del coste de vida y la inestabilidad derivada de la invasión rusa de Ucrania , según reflejan las encuestas anuales. Durante su comparecencia, Frostadóttir ha subrayado que "Islandia posee un entorno geopolítico específico que debe ser tenido en cuenta en cualquier proceso de negociación", reconociendo que al no ser un país continental cuenta con una realidad distinta. El primer ministro Polaco, Donald Tusk ha coincidido en que ambos líderes comparten una "evaluación idéntica" sobre la coyuntura de seguridad que atraviesa el continente.

Antecedentes y respaldo internacional

Islandia solicitó formalmente su ingreso en la Unión Europea en julio de 2009 y mantuvo cuatro años de negociaciones antes de decidir congelar el proceso en 2013, una postura que el actual Ejecutivo busca revertir mediante mediante esta consulta ciudadana. Por su parte, Tusk ha celebrado el anuncio manifestando que el caso islandés "desmiente las tesis que sugieren una supuesta desintegración del bloque", mientras que la ministra de Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ha puntualizado que "la votación sobre la reanudación de las negociaciones se celebrará a más tardar 2027" y que presentará la resolución parlamentaria necesaria en la presente sesión de primavera.

El camino que Islandia busca retomar fue recorrido por última vez por Croacia, que en julio de 2013 se convirtió en el último país en incorporarse oficialmente a la Unión Europea. Actualmente, el bloque se encuentra en una nueva fase de expansión con ocho países que ya se encuentran como candidatos oficiales: Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Serbia y Ucrania.

Este renovado interés por la ampliación, impulsado en gran medida por la situación geopolítica en el este de Europa, plantea un horizonte donde la Unión podría alcanzar los 36 Estados miembros en los próximos años.