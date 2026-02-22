Medallas españolas en la nieve, seis siglos de cultura gitana, nuevo año chino y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Mundial de la Encefalitis. En Europa, además, celebramos el Día de las Víctimas del Delito y de la Igualdad Salarial. También nos unimos a los 50 millones de scouts que este 22 de febrero recuerdan el nacimiento de su fundador, Robert Baden-Powell Gilwell, con el Día del Pensamiento Scout. Largas lunas para todos ellos.

Y si vamos servidos de días mundiales y europeos, lo de las efemérides es ya de otro nivel. Por lo que se ve, el 22 de febrero es un día más que propicio para que sucedan cosas estupendas. Sin ir más lejos, hace apenas nueve años, en 2017, se descubrieron siete exoplanetas candidatos a tener agua líquida y condiciones para albergar vida muy similares a las de la Tierra. Y hace cuatro siglos, un 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei publicaba en Florencia su ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo en el que explicaba el movimiento del universo en torno al sol. Más reciente, en 1857, es el invento de la salchicha Weißwurst en Múnich.

Y en el siglo XX, Argentina establecía la primera base permanente en la Antártida el año 1904. En Madrid, también un día como hoy pero del 1911, dos mujeres generaban un gran escándalo al pasearse con falda-pantalón por la calle de Carretas. Y en 1951 el escritor y premio Nobel, Camilo José Cela, publicaba su novela La colmena. Todo sucedió un 22 de febrero. Habrá que estar atentos a las cosas buenas e históricas que pasen hoy.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 321.164 Son los nacimientos que ha habido durante el 2025 en España: 321.164. Y aunque no es para tirar cohetes, se trata de una cifra esperanzadora porque supone un crecimiento del 1,0% respecto a 2024. Son 3.159 nacimientos más que el año anterior, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística. Es una buen noticia ―a pesar de que el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo― porque se trata del primer aumento tras una década marcada por una tendencia continuada a la baja.

Seis siglos de cultura gitana en España El sábado se clausuraba el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. El presidente del Gobierno condecoraba, entre otros, a Lolita Flores y Pepe Habichuela en un acto televisado en directo por RTVE con un sentido homenaje a Camarón de la Isla. Durante una hora, el arte y las reivindicaciones sociales del pueblo gitano, reclamando igualdad, y denunciando el racismo y el antigitanismo, se dieron la mano. Tributo al pueblo gitano con homenajes a las figuras de Camarón de la Isla y El Lebrijano En RTVE Noticias quisimos dar espacio a la cultura, la historia y las reivindicaciones de esta minoría étnica entrevistando a Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, que nos explicó algo más sobre su himno, el Gelem, gelem, que narra el horror del exterminio nazi y es el símbolo de resistencia de un pueblo. También aprovechó para reclamar un marco legislativo que ayude a reducir y eliminar las brechas en educación y vivienda que separan a los gitanos del resto de la sociedad. Sara Giménez: "El himno 'Gelem, gelem' marca nuestra persecución; ahora necesitamos una ley integral de igualdad" Además tuvimos la fortuna de conversar con el policía nacional José Antonio Jiménez Giménez, un “gitano por los cuatro costados” que recibirá este martes el premio a la Solidaridad por su trabajo incansable a favor de los derechos humanos y de la inclusión. José Antonio Jiménez, policía nacional: "Para mis padres, ser gitano es, ante todo, ser buena persona"

Arranca el nuevo año chino El martes comenzaba la celebración del Año Nuevo Lunar en China, nada menos que el 4724. La fiesta paraliza este país con más de 1.400 millones de habitantes y que, además, es la fábrica del mundo. Desde Pekín, nuestra corresponsal, Yolanda Álvarez, ha escrito un reportaje para que nos hagamos idea de lo que suponen estas fiestas cuyas cifras son mareantes. Tienen previstos 9.500 millones de desplazamientos hasta el 13 de marzo, que es cuando acaban las celebraciones por el año del caballo de fuego que recién estrenan. Calculan que el sector turístico ingresará el equivalente a 85.400 millones de euros y la industria del consumo, 171.000 millones. Pero mejor que lo leas. De locos. El Año Nuevo Lunar en China: una oportunidad para aumentar el consumo en la segunda economía del mundo Yolanda Álvarez @Yalvareztv

La supervivencia al cáncer infantil supera el 80% No podemos dejar de compartir esta estupenda noticia que afecta a los más pequeños. El domingo pasado se celebraba el Día Mundial del Cáncer Infantil y nosotros publicamos esta noticia, alegrándonos de que la supervivencia, en España, roza el 84%. Esto se debe a los avances médicos y al esfuerzo de los profesionales sanitarios y las familias. Alrededor de 1.500 menores son diagnosticados de cáncer en España cada año, aunque la supervivencia roza el 84% RTVE.es

Operación pionera de trasplante hepático Seguimos con buenas noticias relacionadas con la salud. Esta vez ha sido en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona donde han logrado un hito médico al extirpar con éxito un tumor hepático que no se podía operar. Para superar este obstáculo, enfriaron el hígado a cuatro grados y cortaron la circulación sanguínea durante una hora, manteniendo el órgano oxigenado. La intervención duró diez horas y la paciente, que se llama Cristina, ha contado que se encuentra “estupenda” y que hay días que “incluso me olvido". 01.06 min Operación pionera, una nueva técnica de trasplante hepático

La voz de Eva, gracias a un sistema de IA Y de Cristina a Eva. De paciente a paciente. De mujer curada a mujer que ha visto mejorar su vida de un modo increíble. Eva Lagar tiene 29 años y parálisis cerebral. A través de un proyecto extremeño con Google y la IA, ahora puede comunicarse de un modo más “natural”, aunque resulte paradójico al tratarse de inteligencia “artificial”. Lo contaban los compañeros de Redes con este vídeo emitido en el Telediario. ““

Lección de vida del “Cholo” Simeone Terminamos las buenas noticias de las semana con el entrenador del Atlético de Madrid y su lección de vida. Al ser preguntado por si volvería atrás en el tiempo para ser futbolista, el míster de los indios rojiblancos dejó una bonita reflexión en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Brujas. 00.46 min La lección de vida de Simeone al ser preguntado por si volvería atrás en el tiempo para ser futbolista Dieglo Pablo hizo referencia a la reacción de su madre cuando falleció su padre, Carlos Simeone, en 2022: “Estoy tranquila, estoy en paz. Lo di todo, di todo el amor que tenía”. Son 40 segundos entrañables con la lección de su mamá compartida con todos.