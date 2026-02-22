Medallas españolas en la nieve, seis siglos de cultura gitana, nuevo año chino y otras buenas noticias de la semana
- Oriol Cardona y Ana Alonso triunfan en los Juegos Olímpicos de invierno
- El pueblo gitano clausura el sexto centenario de su llegada a España
- La comunidad china celebra la llegada del año 4724, el del caballo de fuego
Buen domingo y feliz Día Mundial de la Encefalitis. En Europa, además, celebramos el Día de las Víctimas del Delito y de la Igualdad Salarial. También nos unimos a los 50 millones de scouts que este 22 de febrero recuerdan el nacimiento de su fundador, Robert Baden-Powell Gilwell, con el Día del Pensamiento Scout. Largas lunas para todos ellos.
Y si vamos servidos de días mundiales y europeos, lo de las efemérides es ya de otro nivel. Por lo que se ve, el 22 de febrero es un día más que propicio para que sucedan cosas estupendas. Sin ir más lejos, hace apenas nueve años, en 2017, se descubrieron siete exoplanetas candidatos a tener agua líquida y condiciones para albergar vida muy similares a las de la Tierra. Y hace cuatro siglos, un 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei publicaba en Florencia su ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo en el que explicaba el movimiento del universo en torno al sol. Más reciente, en 1857, es el invento de la salchicha Weißwurst en Múnich.
Y en el siglo XX, Argentina establecía la primera base permanente en la Antártida el año 1904. En Madrid, también un día como hoy pero del 1911, dos mujeres generaban un gran escándalo al pasearse con falda-pantalón por la calle de Carretas. Y en 1951 el escritor y premio Nobel, Camilo José Cela, publicaba su novela La colmena. Todo sucedió un 22 de febrero. Habrá que estar atentos a las cosas buenas e históricas que pasen hoy.
El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 321.164
Son los nacimientos que ha habido durante el 2025 en España: 321.164. Y aunque no es para tirar cohetes, se trata de una cifra esperanzadora porque supone un crecimiento del 1,0% respecto a 2024. Son 3.159 nacimientos más que el año anterior, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística. Es una buen noticia ―a pesar de que el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo― porque se trata del primer aumento tras una década marcada por una tendencia continuada a la baja.
Medallas españolas en la nieve
Sin duda, la noticia de la semana han sido las medallas de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno que este domingo se clausuran en Milano Cortina. El jueves, Oriol Cardona hacía historia con su oro olímpico 54 años después del que lograra Paquito Fernández Ochoa. Pero es que, además, este oro le convertía en el primer deportista de la historia que ganaba la prueba de esquí de montaña que se estrenaba en estos juegos.
El atleta catalán, de 31 años, ha cumplido con los pronósticos, aunque no sin algún susto que otro. Aquí tienes la crónica y el vídeo con su gesta.
El mismo jueves, la granadina Ana Alonso, también se colgaba una medalla en esta novedosa modalidad de 'skimo' (esquí de montaña). En esa ocasión de bronce, aunque sabe mejor que la de oro porque la ha conseguido cuatro meses después de un grave atropello que casi la descartaba para la competición.
Por si te pasaba lo que a mí, que no tenía ni idea de en qué consistía este deporte. Te dejo la explicación de nuestro compañero de Deportes, Felipe Fernández, que lo explica aquí con el apoyo de los dibujos y los gráficos de César Verdúguez, uno de los del área de Diseño.
Seis siglos de cultura gitana en España
El sábado se clausuraba el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. El presidente del Gobierno condecoraba, entre otros, a Lolita Flores y Pepe Habichuela en un acto televisado en directo por RTVE con un sentido homenaje a Camarón de la Isla. Durante una hora, el arte y las reivindicaciones sociales del pueblo gitano, reclamando igualdad, y denunciando el racismo y el antigitanismo, se dieron la mano.
En RTVE Noticias quisimos dar espacio a la cultura, la historia y las reivindicaciones de esta minoría étnica entrevistando a Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano, que nos explicó algo más sobre su himno, el Gelem, gelem, que narra el horror del exterminio nazi y es el símbolo de resistencia de un pueblo. También aprovechó para reclamar un marco legislativo que ayude a reducir y eliminar las brechas en educación y vivienda que separan a los gitanos del resto de la sociedad.
Además tuvimos la fortuna de conversar con el policía nacional José Antonio Jiménez Giménez, un “gitano por los cuatro costados” que recibirá este martes el premio a la Solidaridad por su trabajo incansable a favor de los derechos humanos y de la inclusión.
Arranca el nuevo año chino
El martes comenzaba la celebración del Año Nuevo Lunar en China, nada menos que el 4724. La fiesta paraliza este país con más de 1.400 millones de habitantes y que, además, es la fábrica del mundo. Desde Pekín, nuestra corresponsal, Yolanda Álvarez, ha escrito un reportaje para que nos hagamos idea de lo que suponen estas fiestas cuyas cifras son mareantes. Tienen previstos 9.500 millones de desplazamientos hasta el 13 de marzo, que es cuando acaban las celebraciones por el año del caballo de fuego que recién estrenan. Calculan que el sector turístico ingresará el equivalente a 85.400 millones de euros y la industria del consumo, 171.000 millones. Pero mejor que lo leas. De locos.
La supervivencia al cáncer infantil supera el 80%
No podemos dejar de compartir esta estupenda noticia que afecta a los más pequeños. El domingo pasado se celebraba el Día Mundial del Cáncer Infantil y nosotros publicamos esta noticia, alegrándonos de que la supervivencia, en España, roza el 84%. Esto se debe a los avances médicos y al esfuerzo de los profesionales sanitarios y las familias.
Operación pionera de trasplante hepático
Seguimos con buenas noticias relacionadas con la salud. Esta vez ha sido en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona donde han logrado un hito médico al extirpar con éxito un tumor hepático que no se podía operar. Para superar este obstáculo, enfriaron el hígado a cuatro grados y cortaron la circulación sanguínea durante una hora, manteniendo el órgano oxigenado. La intervención duró diez horas y la paciente, que se llama Cristina, ha contado que se encuentra “estupenda” y que hay días que “incluso me olvido".
La voz de Eva, gracias a un sistema de IA
Y de Cristina a Eva. De paciente a paciente. De mujer curada a mujer que ha visto mejorar su vida de un modo increíble. Eva Lagar tiene 29 años y parálisis cerebral. A través de un proyecto extremeño con Google y la IA, ahora puede comunicarse de un modo más “natural”, aunque resulte paradójico al tratarse de inteligencia “artificial”. Lo contaban los compañeros de Redes con este vídeo emitido en el Telediario.
Lección de vida del “Cholo” Simeone
Terminamos las buenas noticias de las semana con el entrenador del Atlético de Madrid y su lección de vida. Al ser preguntado por si volvería atrás en el tiempo para ser futbolista, el míster de los indios rojiblancos dejó una bonita reflexión en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Brujas.
Dieglo Pablo hizo referencia a la reacción de su madre cuando falleció su padre, Carlos Simeone, en 2022: “Estoy tranquila, estoy en paz. Lo di todo, di todo el amor que tenía”. Son 40 segundos entrañables con la lección de su mamá compartida con todos.
Tres historias recomendadas
La primera viene desde Tarragona, donde estuvo nuestra compañera María Menéndez para traernos historias interesantísimas de gastronomía. Allí entrevistó, entre otros, a Lucía Freitas, una mujer que triunfa en la cocina. Y es que, paso a paso, las mujeres se van consolidando en los puestos altos de la gastronomía. Aunque la igualdad real aún queda lejos. Para disfrutar.
La segunda es el perfil de Jesse Jackson, que firma Ana Ayuso, de Internacional. Un obituario increíble sobre este activista incómodo de los derechos civiles que fue discípulo de Martin Luther King y el primer negro en disputar con fuerza unas primarias demócratas. El reverendo Jackson falleció el martes a los 84 años.
Y el tercer y último artículo recomendado esta semana lo firma Javier Villuendas, de Cultura, y es una deliciosa pieza sobre las memorias de Patti Smith. Sólo adelantaré que el descubrimiento de un secreto genético en la madurez reordenó una vida en la que todo tiene potencial poético. No perderse la imagen final en la que ve a su padre con los pájaros. Increíble.
Y hasta aquí el repaso con las mejores noticias de esta semana en la que han coincidido el estreno del Año Nuevo Chino, el inicio del Ramadán y el arranque de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, algo que no sucedía desde 1863 y que no volverá a pasar hasta el año 2189 ―que en China será el 4887―. Que el día te sea propicio y que propicies un buen día. Disfruta del último domingo de febrero. Seguimos, por las buenas.
