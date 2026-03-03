Israel abrirá este martes el paso fronterizo de Kerem Shalom en Gaza

Israel reabrirá este martes el paso fronterizo de Kerem Shalom (extremo sureste de Gaza), según un comunicado del brazo militar israelí que administra asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados (COGAT).

"Se ha decidido reabrir el cruce de Kerem Shalom a partir de mañana (por este martes) para la entrada gradual de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", recoge el texto difundido por COGAT, en el que el organismo dice haber tomado la decisión en coordinación con el Centro de Coordinación Civil-Militar para Gaza (CMCC) estadounidense. COGAT ha señalado que la decisión se llevará a cabo "bajo restricciones de seguridad que protegerán a todos aquellos presentes a ambos lados del cruce".