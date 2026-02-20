Volver a Gaza para buscar a tu hijo desaparecido: "Tengo la esperanza de que esté vivo"

Ismat Mahmud Abdel Hamid Safi ha hecho el camino inverso al de la supervivencia. El pasado 5 de febrero, tras una estancia de casi dos años en Egipto, decidió cruzar el paso de Ráfah para volver a Gaza. Necesita encontrar a su hijo, Mahmud, desaparecido entre los 60 millones de toneladas de escombros que sepultan al enclave palestino. "No puedo descansar hasta encontrarle, vivo o muerto", explica angustiada al otro lado del teléfono.

Se encuentra aún en el extremo sur de la Franja, planificando la búsqueda de su niño: "He vuelto porque creo que sigue vivo", repite. Habla rápido y en su voz se percibe la incertidumbre de una madre que no pierde la fe de conocer el paradero de su hijo. Ismat salió en marzo de 2024 para acompañar a su otra hija herida tras el impacto de una bomba. "Tiene herida la pierna izquierda. Conseguimos salir a Egipto al incluirnos en una pequeña lista de enfermos graves. Tenía la oportunidad de quedarme en Egipto, pero prefiero morir buscando a Mahmud. No puedo vivir con este vacío", zanja.

Pero la guerra ha asolado el paisaje de Gaza: "No queda nada", confirma Ismat tras unos días de vuelta al infierno en la Tierra. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que el 92 % de las casas residenciales han sido dañadas o destruidas, solo el 15 % de hospitales funcionan parcialmente y el 93 % de los edificios escolares han quedado destrozados. El 68 % de la red de carreteras es inservible. Retirar los escombros y reconstruir Gaza es una tarea que puede llevar décadas. Ismat observa incrédula el escenario apocalíptico en el que se ha convertido su tierra y donde buscar a las personas desaparecidas se ha convertido en una tarea titánica para una población que no cuenta con maquinaria pesada ni con herramientas para identificar los restos de ADN. "Una voz dentro de mí me dice que puede estar vivo", vuelve a repetir, desde un pequeño apartamento en el extremo sur del territorio palestino. "Estamos en una casa que es como un armario. Vivimos en una habitación minúscula y estamos todos aquí apretujados. Estoy con mi hijo mayor; la vida es muy difícil en Gaza", relata.

Nada más reactivarse el conflicto, el 7 de octubre, tras los atentados de Hamás en los que fueron asesinados unos 1.200 israelíes y secuestrados otros 250, Ismat perdió a su marido. Después, ella tuvo que abandonar Gaza para acompañar a su hija herida a Egipto y sus otros tres hijos se quedaron solos, "como pájaros sin nido", dice. Sin casa, sin refugio y sin comida. "Estuve casi dos años en Egipto y no podía dejar de pensar en mis hijos en Gaza, pero el paso de Ráfah estaba cerrado a cal y canto", añade. De hecho, reabrió el pasado 2 de febrero y ella fue de las primeras personas en regresar a Gaza. "En los controles nos interrogaron, nos amenazaron y no querían que volviésemos a Gaza", dice. Le gustaría detener el tiempo hasta encontrar a su niño, que desapareció el 15 de abril de 2025 tras un bombardeo en la calle Al Safatawi, en Jabalia, en el norte de la Franja. Tenía 17 años, estudiaba antes de la guerra, pero durante el conflicto se dedicó a montar tiendas de campaña para ganar algo de dinero.

Más de 10.000 personas desaparecidas Mahmud es uno de los nombres que aparecen en una larga lista de personas en paradero desconocido en Gaza. Las agencias de la ONU estiman que hay más de 10.000 personas. Naciones Unidas reconoce que la mayoría nunca serán recuperadas debido precisamente a la falta de maquinaria pesada y combustible para los rescates. El vacío que invade a Ismat es el mismo que recorre a miles de familias que buscan sin descanso en hospitales los nombres de sus hijos. Mahmud es uno de los nombres que aparecen en una larga lista de personas en paradero desconocido en Gaza. Foto cedida por Asma La desaparición se ha convertido en un patrón documentado; aquellas personas que no están sepultadas por el océano de escombros podrían estar detenidas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) ha detectado una "zona gris" de desapariciones forzadas en los puntos de control, especialmente en el corredor de Netzarim. El rastro de cientos de jóvenes se ha desvanecido por la persecución del Ejército israelí. Foto de Asma, una madre que ha vuelto a Gaza para buscar a su hijo desaparecido. Foto cedida por Asma "El no saber si está bajo un edificio o en una celda me impide hacer el duelo, pero también me impide vivir", describe la sensación de impotencia que siente. Sin embargo, está dispuesta a cruzar el cementerio a cielo abierto en que se ha convertido Gaza para volver a su barrio y buscar a Mahmud. Sabe que Jabalia ha sido duramente castigada por los bombardeos y que su paisaje hoy es irreconocible. También es consciente de que hay una amenaza mortal, más allá de los ataques israelíes, que son más de 20.000 artefactos sin estallar. Sin embargo, insiste en que necesita "hacer todo lo posible". En unos días se pondrá en marcha. Las manos que sostienen Gaza tras un año de guerra: "Es un lugar sin vida" EBBABA HAMEIDA / DATOS RTVE Los familiares de desaparecidos recurren al Centro Palestino de Desaparecidos Forzosos en Gaza para apuntar el nombre de los suyos. En este centro tienen 5.800 expedientes abiertos; calculan que la cifra real de desaparecidos oscila entre 8.000 y 10.000. Nada Nabil es la directora de esta organización que convierte el dolor en metodología legal para que "no se pierda la memoria de nadie". "Hemos emitido expedientes legales de unos 500 casos tras reunirnos con las familias y documentar los detalles de la desaparición y los hemos enviado a organismos internacionales", explica a RTVE Noticias. Las causas de la desaparición en este contexto, argumenta, van desde las personas que siguen bajo los escombros y que no han sido rescatadas, a otras a las que se les perdió la pista en zonas donde hubo operaciones militares, y otras tantas se encuentran en una lista de detenidos por el Ejército israelí sin hacer públicos los nombres. "También hay casos de muertos en zonas de combates que fueron enterrados por transeúntes que no conocían su identidad", añade. Por otro lado, denuncia que las autoridades israelíes "han exhumado cementerios, llevándose cuerpos y devolviéndolos luego de forma anónima, lo que deja a las familias en una incertidumbre total. Incluso los que ya estaban muertos y enterrados ahora están en un destino desconocido", matiza. Una vez localizados los restos, en los hospitales se enfrentan con muchas dificultades a la hora de identificar a los cuerpos. "Los equipos médicos sufren porque llegan descompuestos, sin tejidos claros o totalmente deformados. Además, no hay laboratorios para análisis de ADN, por lo que usamos métodos clásicos: fotografías de la ropa o rasgos físicos distintivos que se muestran a las familias en pantallas electrónicas, ya que es muy difícil ver esas escenas directamente", explica.