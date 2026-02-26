Asesinados 129 periodistas en 2025, la mayoría en Gaza: una cifra récord síntoma de la "vulneración de otras libertades"
- En 2025 fueron asesinados 86 periodistas en Gaza, según el Comité para la Protección de Periodistas
- Los militares israelíes han matado a más periodistas que ningún otro Ejército, según los datos del CPJ
Cada vez hay más conflictos en el mundo, y en ellos cada vez mueren más periodistas. En 2025 se batió un récord, un año más. Porque por segunda vez el número de periodistas asesinados en un año ha crecido hasta los 129. Es la cifra más alta desde que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) empezó a recopilar datos en 1992. La directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, ha advertido en un comunicado de que los ataques contra periodistas "son un indicador de la vulneración de otras libertades, en un momento en el que el acceso a la información es más importante que nunca."
Según su informe 86 de las muertes, es decir, más de dos tercios del total, fueron en la guerra de Israel en Gaza y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos. El resto murieron trabajando para medios de comunicación en Yemen e Irán. En este punto, según los datos recopilados hasta ahora por el CPJ, los militares israelíes han matado a más periodistas que ningún otro ejército.
Entre ellos está el palestino Hossam Shabat, corresponsal de Al Jazeera Mubasher, de 23 años. Un dron israelí lo mató cerca de un hospital en el norte de Gaza. Shabat era uno de los pocos periodistas que quedaban en la zona. Israel lo acusó de ser un francotirador de Hamás, sin demostrarlo. Esta es otra tendencia que detalla el informe: el uso de acusaciones sin fundamento de actividades criminales con las que justifican la detención o el asesinato.
La mayoría de las muertes se producen en guerras
Más de tres cuartas partes de las muertes de periodistas en el mundo se producen en entornos de conflicto. En Sudán trabajan en condiciones muy peligrosas, con abusos atribuidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Al menos 16 periodistas han sido asesinados, además de mujeres periodistas violadas, redacciones convertidas en centros de detención y profesionales secuestrados. En Ucrania cuatro periodistas fueron asesinados por drones rusos, la cifra más alta de los cuatro años de guerra.
En ambos casos es un aumento respecto al año anterior, aunque las cifras siguen estando lejos de las de Israel y Gaza. Ginsberg pide "actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables".
El informe también destaca el aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, una vez más, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.
Los periodistas como objetivo
El aumento de muertes se corresponde con una cultura de impunidad por los ataques a la prensa. Ha habido muy pocas investigaciones en 2025, solo en 47 de los casos, calificados como "asesinatos deliberados". Es la mayor cifra de la última década. Nadie ha cumplido condena por ninguno de esos casos. El asesinato de periodistas viola el derecho internacional humanitario, que estipula que los periodistas son civiles y no deberían ser un objetivo. Pero los líderes mundiales no protegen a la prensa y no trabajan para que se pague por estos crímenes, según el informe.
En Yemen, las fuerzas israelíes atacaron la redacción de dos periódicos matando a 31 trabajadores. Israel aseguró que eran objetivos militares.
El CPJ pide a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y sanciones "para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa".
Más allá de las guerras
La lista de países en las que los periodistas trabajan con miedo a ser asesinados es larga: Bangladesh, Colombia, Guatemala, Honduras, India, México, Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán y Arabia Saudí, están en ella. El patrón se repite: son países con un débil estado de derecho, facciones criminales y líderes políticos que ejercen el poder sin control.
En algunos de estos países los asesinatos son habituales. En México y la India, cada año matan a un periodista.
El aumento de muertes implica una pérdida de la libertad de prensa y de la seguridad de la profesión en el mundo. Porque además, ha habido un récord de periodistas encarcelados. El acoso online y los ataques físicos también han aumentado hacia los reporteros y los medios, incluso en países supuestamente democráticos.