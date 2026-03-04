ARCO 2026 de la A a la Z, la guía de la feria de arte contempóraneo

ARCO llega a su cita número 45 con los galeristas en pie de guerra por la reivindicación de un IVA cultural reducido. Ahora la compraventa de obras está gravada con el tipo general del 21% lo que perjudica la competitividad de las galerías españolas en un mercado global.

La feria arranca esta mañana para los profesionales y dura hasta el domingo. El público general puede acudir a partir de las tres de la tarde del viernes y todo el fin de semana. Para no perdernos, repasamos ARCO 2026 de la A a la Z.

A de ARCOmadrid 2026 Madrid amanece como la capital del arte contempóraneo con 211 galerías en los pabellones 7 y 9 de Ifema, dos tercios son internacionales y un tercio españolas. En el programa general participan 175 galeristas, a los que se suman las secciones comisariadas: ARCO2045: El futuro por ahora, con 17 galerías; Opening. Nuevas galerías, con 19, y Perfiles | Arte latinoamericano, con 12.

B de Barbara Bloom La galería berlinesa Capitain Petzel muestra el trabajo de Barbara Bloom (1951). La artista conceptual estadounidense es conocida por sus instalaciones multimedia, que construyen narrativas visuales que examinan las relaciones entre los objetos y los significados que genera su yuxtaposición. A Bloom le interesa explorar la naturaleza de la mirada y la percepción a través de su obra, inspirándose a menudo en la literatura. Se puede ver en la sección ARCO2045: el futuro, por ahora.

C de coleccionismo ARCO fomenta el coleccionismo con varias iniciativas, desde el programa First Collectors by Fundación Banco Santander que asesora de forma gratuita para la compra de obras en la feria a los programas internacionales que traen a Madrid a cerca de 400 coleccionistas y 200 profesionales de unos 40 países. El cuadro más caro que podrán adquirir en esta edición es El rácimo de uvas de Juan Gris, valorado en cuatro millones de euros, que ofrece la galería Leandro Navarro. La obra más cara de ARCO, 'Rácimo de uvas' de Juan Gris. EFE/ Victor Lerena

Ch de Chiquita Room La propuesta de la galería barcelonesa Chiquita Room gira en torno a la dualidad, en su stand hay tensión entre lo blanco y lo negro o lo individual y lo colectivo. Teresa Estapé y Pieter Laurens Mol dialogan entre el yo y el todo, repensando el vínculo. La barcelonesa lo hace a partir de genealogías femeninas, raíces familiares y símbolos de tradición y el neerlandés proyecta lo íntimo hacia lo universal, donde el vacío y la soledad resuenan en silencio. Obras de Pieter Laurens Mol y Teresa Estapé. FOTO: Roberto Ruiz

D de directora La directora de ARCO desde 2019 es Maribel López (Barcelona, 1973), licenciada en Historia del Arte y firme defensora de un IVA cultural reducido para el arte contemporáneo. Apoya la bajada del impuesto a un tipo entre el 5% y el 8% por tres razones: "la competitividad de las galerías españolas, la visibilidad futura de los artistas españoles y, a largo plazo, por cómo entendemos como sociedad el arte contemporáneo, que debe estar igualado al resto de las expresiones culturales".

E de editoriales ARCO acoge un apartado especial para los libros de arte. ArsLibris es una feria dentro de la feria, en la que conviven 90 editoriales, librerías y agentes culturales procedentes de más de 20 países.

F de futuro El concepto del futuro centra la principal sección comisariada de ARCO. Bajo el título ARCO2045: El futuro por ahora, 17 galerías de 8 países presentan sus propuestas. Los comisarios Magalí Arriola y José Luis Blondet invitan a reflexionar sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte para vislumbrar nuevos horizontes. Por primera vez, este programa no ocupa un único espacio sino que está dividido en dos partes, según el proyecto arquitectónico de Ángela Juanarranz.

G de galerías Las galerías, junto con los artistas, son las grandes protagonistas de ARCO. La mayoría repiten en la feria lo que demuestra "el trabajo bien hecho", según su directora. En concreto, participan 72 galerías nacionales y 139 internacionales. Entre las debutantes, Río & Mekaña, Memoria, Carlos/Ishikawa, Green Art, Lia Rumma, Loevenbruck o Zander. También galerías jóvenes que, tras pasar por Opening, se incorporan al programa general como Blue Velvet y Fermay. 'Dame bueno y malo' de Damaris Pan. Galería Fermay

H de Hungría Budapest, la capital de Hungría, está presente en ARCO con dos galerías en la sección general. Se trata de Acb y Ani Molnár.

I de IVA Los galeristas españoles fueron a la huelga a principios de febrero para reclamar la bajada del IVA para el arte contemporáneo. Estas transacciones se gravan con el 21% en España, mientras que en otros países se aplica un tipo impositivo más bajo. El sector reclama un IVA cultural entre el 5% y el 8% y se plantea acciones de protesta como una sentada en la feria.

J de Juana de Aizpuru La veterana galerista Juana de Aizpuru fue el alma mater de ARCO, la dirigió de 1982 a 1986, y acudió todos los años hasta su retirada en 2023. En su honor, uno de los premios que concede la feria lleva su nombre. En esta edición, se le ha concedido a la galería Elvira González, en cuyo portfolio encontramos nombres de artistas consagrados como Picasso, Matisse, Miró, Calder, Chillida, Madoz o Barceló.

K de Kubra Khademi Kubra Khademi es una artista afgana que vive exiliada en París. Hace diez años tuvo que huir después de realizar una performance por las calles de Kabul. Denunciaba con su cuerpo la persecución que sufren las mujeres en su país. Sus obras reivindican los derechos de las afganas cada vez más sometidas con el yugo talibán. Una de las más llamativas muestra una escena de sexo lésbico entre líderes como Margaret Thatcher, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen, Kamala Harris o Hillary Clinton (ver arriba). Forma parte de la serie Pan, trabajo y libertad que expone la galería parisina Eric Mouchet en el pabellón 7.

L de Latinoamérica Latinoamérica tiene un peso específico en ARCO con la sección comisariada por José Esparza Chong Cuy denominada Perfiles | Arte latinoamericano en la que concurren 12 galerías: cuatro brasileñas, dos argentinas, dos estadounidenses, una peruana, una portorriqueña, una mexicana y una con doble sede en Ecuador y México. Detalle de 'Tongue in hand' de Harold Mendez.

LL de Llamas Las llamas y el fuego de los incendios del pasado verano se transforman en un ARCO que intenta reducir su huella de carbono y ser cada vez más sostenible. El Guest Lounge, diseñado por los arquitectos Manuel Bouzas con salazarsequeromedina, cristaliza en un proyecto llamado Lumbre, en homenaje a las hectáreas de los bosques quemados en Orense. La madera proviene de allí y tiene una segunda vida. Además las bolsas de ARCO se han realizado usando la moqueta de las paredes del año pasado.

M de Max Estrella Una de las galerías más reconocidas, la madrileña Max Estrella acude a Ifema con una pléyade de artistas desde Daniel Canogar a Manolo Paz, Ana María Caballero, Diana Fonseca o Glenda León.

N de las Nietas de Nonó Las hermanas de origen africano, Mulowayi y Mapenzi, conforman las Nietas de Nonó. En su proceso creativo, evocan la memoria ancestral a través de archivos personales. Su práctica artística incorpora performance, objetos encontrados, materiales orgánicos, ecología, ficción, video e instalación. La galería Embajada trae su trabajo a Madrid desde San Juan de Puerto Rico. Las Nietas de Nonó, Mulowayi Iyaye Nonó y Mapenzi Chibale Nonó. FOTO: Juan Carlos Malavé

Ñ en Ángela Baños La galería de Badajoz Ángela Baños, única representante extremeña en Ifema, presenta el proyecto Memoria estratificada de los artistas Abel Jaramillo, Celia González y Susanne S.D. Themlitz. Con elementos del entorno natural, invitan a imaginar desde el sedimento, a repensar la historia de manera estratificada y, en definitiva, a relativizar el presente. La memoria pasa de tradición heredada a estrategia para fabular el futuro.

O de Opening. Nuevas galerías Opening. Nuevas galerías reúne a las 19 galerías de menos de ocho años seleccionadas por los comisarios Rafa Barber y Anissa Touati, con Cristina Anglada como enlace institucional. Repiten en este espacio Callirrhöe, El Chico, Og Gallery, Reservoir, Selebe Yoon y Villa Magdalena, mientras que se incorporan otras como 4710 Gallery, ADA, gratin, Enhorabuena Espacio, Linse, Method, Spiritvessel o Window Project.

P de proyectos de artista Los 38 proyectos de artista rompen con la lógica del stand tradicional con instalaciones diseñadas específicamente para la feria. En esta nómina de artistas aparecen Ugo Rondinoni, Roberto Diago, Amparo de la Sota o Diana Policarpo. Hay que preguntar a los galeristas porque no se ven a simple vista son "lugares casi secretos, al fondo", según López, que permiten encontrarse con la obra de los artistas.

Q de Quadra La galería brasileña Quadra participa en la sección dedicada al arte de ultramar. Cuenta con dos sucursales en Rio de Janeiro y Sao Paulo y trae la obra de Ana Cláudia Almeida, una artista interesada en explorar la materialidad a través del movimiento y la marca. Usa papel, plástico, pasteles al óleo y pintura, en lienzos, videos y esculturas. 'Muscle growth' (Crecimiento muscular) de Ana Cláudia Almeida. Matthew Sherman FOTO: Matthew Sherman

R de RTVE RTVE está presente un año más en ARCOmadrid. Durante toda la semana, Radio Nacional de España emite en directo desde Ifema algunos de sus principales programas y el programa Metrópolis transmitirá el ambiente de la feria. Además, RTVE cuenta con un espacio propio para celebrar los 70 años que Televisión Española cumple en este 2026.

S de Selma Selman La bosnioherzegovina Selma Selman (1991) presenta su trabajo en ARCO de la mano de la galería berlinesa Chertlüdde. La artista usa chatarra para crear híbridos que difuminan la línea entre pintura y escultura. Conserva abolladuras, manchas y arañazos, evoca la vida del material, entrelazada con la suya propia, ya que la quincallería ha sustentado a su familia durante generaciones. Al pintar sobre metal, altera estos objetos. A través del autorretrato, desafía las nociones de estatus e identidad, yuxtaponiendo el lujo con la marginación. Autorretrato de Selma Salman. Marjorie Brunet Plaza FOTO: Marjorie Brunet Plaza

T de Travesía Cuatro La galería madrieña, con sedes internacionales en Guadalajara y Ciudad de México, participa en el programa general y también en el apartado ARCO2045: El futuro, por ahora con la obra de la mexicana Milena Muzquiz. Trabaja con la cerámica, pero sus piezas desbordan lo utilitario y se presentan como personajes, además de usar elementos performativos.

U de Ugo Rondinone La galería Esther Schipper, con sedes en Berlín, París y Seúl, presenta el proyecto de artista de Ugo Rondinone (1964). Su trabajo aporta una obra reconocible, poética y llena de color. Afincado en Nueva York, el creador suizo conecta naturaleza, tiempo y experiencia emocional.

V de Villa Magdalena La donostiarra Villa Magdalena repite en la sección destinada a las nuevas galerías. En esta edición, trae a ARCO a Sila Candansayar, escultora turca, nacida en Ankara en 1997.

W de Woodgate La artista porteña Agustina Woodgate exhibe su obra en la galería Barro dentro de Perfiles | Arte latinoamericano. Nacida en 1981, vive a caballo entre Ámsterdam y Buenos Aires y explora con su práctica artística el estudio de los sistemas, las teorías de valor, las relaciones y las lógicas de poder que operan en la sociedad actual.

X en Coixet La cineasta española Isabel Coixet transita de vez en cuando los caminos del arte contemporáneo. Sus collages se ha expuesto en museos como el Thyssen-Bornemisza y no es nueva en estas lides. Los interesados en ver su obra en papel pueden acercarse al puesto de la galería madrileña Max Estrella. 'Niente paura' de Isabel Coixet.

Y de Yehudi-Hollander Pappi La galería brasileña Yehudi-Hollander Pappi con sede en Sao Paulo debuta en ARCO y ha elegido mostrar la creación de Julia Gallo para su estreno en Ifema. 'Os Febris' de Julia Gallo.