La directora de ARCO defiende la bajada del IVA para el arte contemporáneo

La edición número 45 de ARCO llega envuelta en la polémica sobre el IVA del 21% que se aplica a las ventas de arte contemporáneo. Una reclamación histórica de los galeristas, que cerraron sus puertas la primera semana de febrero para reclamar la aplicación de un IVA cultural reducido con un tipo entre el 5% y el 8%.

En la presentación de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que reunirá del 4 al 8 de marzo a 211 galerías de 30 países, su directora Maribel López ha señalado que "es importante y urgente, aprovechar este momento para reclamar la reducción del IVA cultural" y pedir que "al igual que otros países europeos, nuestro IVA tenga esa revisión".

La directora de ARCO da tres motivos para exigir la bajada fiscal: "El primero es inmediato, es la competitividad de las galerías españolas. Van a llegar a una feria en la que el 64% de las galerías son internacionales con un IVA diferente, pero eso es en el corto plazo. A medio plazo, es muy importante para la visibilidad futura de los artistas españoles y en el largo plazo, por cómo entendemos como sociedad el arte contemporáneo, que debe estar igualado al resto de las expresiones culturales".

'Vigoréxico acabado' de Sahatsa Jauregi. Galería ATM

Iberoamérica presente En esta ocasión, 175 galerías integran el programa general, a las que se suman las secciones comisariadas: ARCO2045: el futuro, por ahora, con 17 galerías; Opening. Nuevas galerías, con 19, y Perfiles | Arte latinoamericano, con 12 galerías. Un tercio de las galerías son españolas y dos tercios de allende nuestras fronteras. En el segmento internacional, más del 31% corresponde a Iberoamérica, con galerías de 11 países y una especial participación de Brasil y Argentina. 'Carrete' (Spool II) de Daniel Canogar. Galería Max Estrella Además de las grandes galerías consolidadas, se estrenan en esta edición Río & Meñaka y Memoria, así como Blue Velvet y Fermay, que se han hecho mayores y se incorporan al programa general tras su paso por la sección Opening.Entre las galerías internacionales, destacan incorporaciones como Carlos/Ishikawa, Green Art, Lia Rumma, Loevenbruck o Zander, junto a otras que regresan como Casa Triângulo, Barbara Thumm o Luisa Strina.

Mirada al futuro Dentro de las tres secciones comisariadas, la principal gira en torno al futuro y se articula en dos espacios dentro deARCO, comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, que invitarán a reflexionar sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes. López explica que, con el proyecto arquitectónico de Ángela Corral, ARCO2045: el futuro, por ahora está dividido en dos partes. Al visitar la feria "va a haber un ejercicio intelectual bastante intenso, para ser capaz de conectar esos dos espacios. Los propios comisarios van a jugar con la idea del déjà vu para que haya obras que se reconozcan en un sitio y otro. Una propuesta especial que esperamos que también genere debate". 'El descuartizamiento' (Quartering) de Candice Lin. Galería François Ghebaly Galerías como Commonwealth and Council con Patricia Fernández, David Nolan y Marc Selwyn Fine Arts con Rodolfo Abularach, François Ghebaly con Candice Lin o Pace Gallery con Paulina Olowska estarán representadas en esta visión del futuro.