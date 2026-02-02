Galerías de arte cierran hasta el sábado 7 de febrero para exigir un IVA cultural reducido

El sector de las galerías de arte en España ha iniciado este lunes una protesta que ha dejado más de 200 espacios cerrados hasta el sábado 7 de febrero. El objetivo es protestar por la parálisis y la falta de respuesta que denuncian del Gobierno respecto a la reducción del IVA. La huelga, promovida por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, denuncia que España sigue gravando las ventas de arte al 21%, ignorando la directiva de la UE que permite aplicar tipos reducidos de entre el 5% y el 8%.

Los organizadores y participantes se han movilizado en redes sociales, donde galerías de toda España han difundido comunicados para explicar la medida a sus visitantes bajo el lema de "IVA Cultural YA". Desde La Plataforma Gallery de Barcelona han subrayado que el cierre supone cesar una actividad que defienden como "imprescindible para la sociedad": el acceso gratuito y constante a la creación artística. "Por una semana, dejamos de ser espacios culturales abiertos a la ciudadanía para llamar la atención sobre nuestra desventaja frente al resto de Europa", han señalado. Retomarán su actividad habitual el próximo día 9.

