Galerías de arte cierran hasta el sábado 7 de febrero para exigir un IVA cultural reducido
- El Consorcio de Galerías denuncia que el Gobierno ignora una directiva de la UE para reducir su IVA
- Más de 200 espacios no cuentan con actividad presencial por la protesta
El sector de las galerías de arte en España ha iniciado este lunes una protesta que ha dejado más de 200 espacios cerrados hasta el sábado 7 de febrero. El objetivo es protestar por la parálisis y la falta de respuesta que denuncian del Gobierno respecto a la reducción del IVA. La huelga, promovida por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, denuncia que España sigue gravando las ventas de arte al 21%, ignorando la directiva de la UE que permite aplicar tipos reducidos de entre el 5% y el 8%.
Los organizadores y participantes se han movilizado en redes sociales, donde galerías de toda España han difundido comunicados para explicar la medida a sus visitantes bajo el lema de "IVA Cultural YA". Desde La Plataforma Gallery de Barcelona han subrayado que el cierre supone cesar una actividad que defienden como "imprescindible para la sociedad": el acceso gratuito y constante a la creación artística. "Por una semana, dejamos de ser espacios culturales abiertos a la ciudadanía para llamar la atención sobre nuestra desventaja frente al resto de Europa", han señalado. Retomarán su actividad habitual el próximo día 9.
Un pulso que va más allá del cierre
Sin embargo, la protesta no se limita al cierre de los espacios. La junta directiva del Consorcio ha anunciado el cese de "toda colaboración gratuita" con instituciones públicas y privadas durante un periodo de tres meses. Esta medida pretende poner en valor el trabajo "invisible" que realizan las galerías, desde la gestión de préstamos para museos hasta el asesoramiento técnico, tareas que habitualmente desempeñan sin coste. "Las instituciones entienden la reivindicación, pero no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno", ha lamentado el secretario del Consorcio, Enrique Tejerizo.
El sector denuncia un "agravio comparativo" insostenible. Mientras que España se resiste a trasponer la directiva europea, países del entorno como Francia (5,5%), Portugal (6%), Alemania (7%) o Italia (5%) ya han adaptado sus impuestos. Esta diferencia hace que una misma obra de arte resulte significativamente más cara en una galería española que en una extranjera, lo que, según los galeristas, hace "inviable" competir en el mercado internacional y "asfixia" la promoción de los artistas locales.
El malestar no es nuevo. El pasado diciembre, más de 1.000 artistas visuales ya firmaron el manifiesto "IVA Cultural YA", advirtiendo de que las galerías se "ahogan" y sufren una discriminación frente a otros sectores como el cine, el teatro o la música, que sí disfrutan de tipos reducidos. Con la feria ARCOmadrid en el horizonte, los galeristas advierten: si el Ejecutivo no reacciona esta semana de puertas cerradas, el sector estudiará nuevas medidas para defender su supervivencia.