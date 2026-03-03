La Comunidad de Madrid pacta con los rectores un nuevo modelo de financiación para las universidades

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual, ha anunciado este martes el Gobierno regional.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso firmará con ellos el texto este martes a las 13:00 horas en la sede del Gobierno regional, tras lo cual detallará las principales líneas del nuevo modelo de financiación para las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida en la tarde del lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.