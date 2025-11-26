Huelga universitaria en Madrid: campus vacíos y piquetes denuncian infrafinanciación en la futura ley regional

La Ciudad Universitaria de Madrid ha amanecido este miércoles casi vacía y marcada por el frío y el silencio en la primera de las dos jornadas de huelga general convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas de la región. La paralización de la actividad tiene como objetivo denunciar la "infrafinanciación" que sufren los centros y mostrar rechazo al proyecto de presupuestos para 2026 y al borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC).

Una treintena de personas, según la agencia EFE, y alrededor de 20 alumnos, según Europa Press, se han concentrado desde primera hora de la mañana para realizar piquetes informativos en el campus. Han repartido octavillas, pegado carteles en paradas de autobús con el lema 'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian' y han coreado cánticos como 'Ayuso, escucha, la uni está en lucha' y 'Si nos roban el futuro, a la huelga general'. Las pancartas desplegadas incluían la de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con el lema 'La uni se cae'.

Carteles de apoyo a la huelga en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. EUROPA PRESS / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ

Aunque la mayoría de las facultades estaban cerradas o con servicios mínimos, algunos estudiantes minoritarios han optado por acudir a clase en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como un día cualquiera.

Profesores y estudiantes denuncian el deterioro Isabel González, profesora del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la UPM, ha manifestado su adhesión a la huelga por sentir que "realmente peligra la universidad pública". Ha tildado el borrador filtrado de la LESUC como un "flagrante ataque" a las facultades, denunciando la infradotación y la "intromisión" en la autonomía universitaria a través del Consejo Social. González ha señalado el deterioro de su centro, afirmando que la Escuela de Arquitectura "se cae" por falta de fondos para arreglos, citando problemas en ascensores y baños del pabellón departamental. La universidad pública en España, al límite: menos fondos, menos estudiantes y más desigualdad autonómica Lucía Montilla En la misma línea, Jorge, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la UPM, ha asegurado que la "infrafinanciación se nota muchísimo" en la calidad de las clases y la docencia. Ha explicado que en los laboratorios falta material y profesores asociados, y que en ocasiones no se pueden realizar las prácticas o los alumnos no tienen asiento en aulas saturadas. Enma, estudiante que participó en un encierro en la Complutense durante la madrugada, ha detallado que alrededor de 300 personas se reunieron para producir material para la huelga y celebrar una charla sobre la situación universitaria. La UCM, además, ha estado en el foco tras pedir un préstamo de 34,5 millones de euros al Ejecutivo autonómico para afrontar su déficit, aunque su rector, Joaquín Goyache, ha garantizado que las nóminas "no están en riesgo". La protesta cuenta con el respaldo de sindicatos como CC.OO., UGT, CGT y CNT. El sindicato CGT ha informado de un "100% de seguimiento" de la huelga en el campus de Somosaguas (Económicas, Psicología, Políticas y Sociología, Trabajo Social). Así ha cambiado la universidad pública y privada: claves de la reforma que limitará la creación de nuevos centros SILVIA QUÍLEZ IGLESIAS