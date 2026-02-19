Ayuso elude las críticas en un bronco pleno con alusiones a la "guerra de clanes" en el PP y la denuncia de Móstoles

¿Crisis interna o un relevo sin importancia? La disyuntiva abierta por la cascada de dimisiones en el seno del PP de la Comunidad de Madrid ha agitado la sesión de control del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, que ha defendido la "honradez" del anterior consejero de Educación y ha llegado a agitar a Bad Bunny para cuestionar el feminismo de la oposición, que ha pasado a la carga contra la supuesta "guerra de clanes" y la denuncia por presunto acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

El ambiente se ha enrarecido desde el lunes, cuando la presidenta madrileña cesó, por primera vez, a uno de sus consejeros, Emilio Viciana. Las buenas palabras que ambos intercambiaron en público no han evitado que otros tres diputados y dos altos cargos de la Consejería hayan dimitido, todos ellos miembros de un grupo al que, según la oposición, se le conocía entre bambalinas como 'Los Pocholos'.

El PP presume de tener "un grupo muy fuerte", en la medida en que la lista electoral corre y la aritmética parlamentaria no cambia. La mayoría absoluta se mantiene pese a que haya diputados que "han decidido seguir su propio camino", como ha apuntado ante los medios el portavoz popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, pese a que ha reconocido que la cascada de salidas sí le "sorprendió".

Ayuso, por su parte, ha pasado de puntillas por esta crisis para defender la formación de todas las personas que conforman su grupo, incluido Viciana, y cuestionar la preparación de los diputados opositores o de los ministros del Gobierno central, sin escatimar calificativos para lo que ha resumido como "gentuza" y que incluyen desde "saltimbanquis" a "puteros".