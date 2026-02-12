Directo: Ayuso defiende en la Asamblea dar la Medalla a EE.UU. frente a un Gobierno que ha decidido "llevarse bien solo con Hamás"
- La Asamblea de Madrid debate este jueves la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez
La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos marca este jueves el debate en el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que está previsto que también se debata la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, en una proposición no de ley (PNL no vinculante) que será debatida al final de la sesión.
Díaz Ayuso ha defendido la concesión de este reconocimiento a EE.UU., que se le da como "nación" por sus 250 años de independencia, "este un Gobierno o esté otro", y ha cargado contra el Gobierno central por su política internacional. "No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno que ahora mismo que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados haya decidido aislarnos ante el mundo y solo llevarse bien con Hamás", ha espetado en respuesta a la pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Los grupos parlamentarios de la izquierda han mostrado su rechazo a la condecoración que Ayuso propone otorgar a EE.UU., una de las más importantes de la Comunidad de Madrid, "por ser el principal faro del mundo libre".
Ayuso se puso el traje de Donald Trump y habló para los suyos
en nombre de la comunidad de madrid y en nombre de todos los madrileños para
premiar a eeuu con la
medalla internacional de la Comunidad.
Por ser el principal faro del mundo libre.
Críticas desde el gobierno
Ayuso por premiar a Donald Trump, que ayer mismo se daba la mano con
Netanyahu y que sigue al frente del
ICE. Ahora Trump y el próximo será
Netanyahu.
Ayuso es el faro de Quirón.
A partir de ahí alimenta polémicas
para tapar lo que está pasando en Madrid.
Van de patriotas pero son unos lamebotas del poder, ante el último
déspota que aparece por
ahí. Y defensa de la decisión de la
presidenta desde sus filas.
Un reconocimiento a los 250
años de la democracia más antigua que hay en el mundo.
Ayuso daba más argumentos
Celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su
defensa de la hispanidad.
El faro de la libertad para ella es
que Donald
las detenciones ilegales que está haciendo el ICE, los asesinatos que
está haciendo el ICE.
Y lo anuncia Ayuso solo dos días después de
Trump calificara el espectáculo íntegramente en español de Bad Bunny de
terrible porque aseguraba nadie había entendido ni una palabra de lo que
absolutamente
decía ese tipo
y añadía que era una bofetada a su país.
Por todo esto, Más Madrid
propone que la medalla en lugar de a Trump se la den a Benito.
Y ya han registrado la propuesta
en la Asamblea. Por cierto, el último premiado también
vino con polémica.
Milley recogió su medalla y
desplegó gestos y populismo.
Gracias por tu forma de ser.
Por lo de ahora, no sabemos si esta
imagen se repetirá contra.
El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha dicho "ahora Trump y el próximo será Netanyahu, Ayuso es el faro de Quirón, a partir de ahí alimenta polémicas para tapar lo que está pasando en Madrid", mientras el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también se ha mostrado muy crítico y ha asegurado que "van de patriotas pero son unos lamebotas del poder".
La ministra de Sanidad y exportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha dicho que el faro de la libertad para ella es "las detenciones que está haciendo el ICE, los asesinatos
El PP defiende a Miguel Ángel Rodríguez frente a la reprobación de Más Madrid
La Asamblea de Madrid debatirá después la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez en una proposición no de ley al final del Pleno, después de que la iniciativa fuera paralizada por el PP en la Mesa pero saliera adelante al obligarle el Tribunal Constitucional que le dio la razón a los grupos de la oposición en su solicitud de que fuera aceptada a debate.
La figura de la reprobación como tal no existe en la Asamblea de Madrid, pero se debate a través de una proposición no de ley sin carácter vinculante.
El PP ya ha avisado, a través de su portavoz, Carlos Díaz-Pache, de que no van a instar a su destitución porque consideran que es un profesional "de lo mejor que ha dado España en comunicación política".
En concreto, según recoge el orden del día, la petición de Más Madrid insta al Gobierno madrileño a destituir a Rodríguez de su cargo de Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, comunicar a eldiario.es su rechazo a los mensajes enviados por él y su compromiso por la libertad de prensa, y a comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, sobre todo cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la CAM y sus instituciones.
La iniciativa de Más Madrid había sido tumbada por la Mesa, que tuvo que rectificar tras un fallo del Tribunal Constitucional. Con ella la formación regionalista buscará que la Cámara pida al Gobierno de la Comunidad la destitución de Rodríguez y que reafirme su compromiso con la independencia de los medios de comunicación.
Este enero el TC fallaba a favor de dos recursos de amparo presentados por PSOE y Más Madrid ante el rechazo de la Mesa de la Asamblea a varias iniciativas. Entre ellas se encontraba esta PNL además de peticiones de comparecencia de Rodríguez en la Comisión de Presidencia, que fueron tumbadas por el PP en la Mesa de la Comisión.
Tras activar esta iniciativa Más Madrid, desde el PP se advirtió de que la izquierda "una minoría" no iba a ser quien "nombre o cese" al jefe de Gabinete de Ayuso.
"Para hacer eso tendrán que ganar unas elecciones y acceder al Gobierno. Más Madrid insulta cada día a la presidenta, a su familia, a su jefe de Gabinete y ahora se ponen estupendos para reprobar unas declaraciones del jefe de Gabinete", lanzaba entonces el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, adelantando que esta petición de cese no se aprobará en la Cámara de Vallecas con mayoría absoluta 'popular'.