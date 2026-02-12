Directo: Ayuso defiende en la Asamblea dar la Medalla a EE.UU. frente a un Gobierno que ha decidido "llevarse bien solo con Hamás"

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de otorgar la Medalla Internacional a Estados Unidos marca este jueves el debate en el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que está previsto que también se debata la petición de Más Madrid de cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, en una proposición no de ley (PNL no vinculante) que será debatida al final de la sesión.

Díaz Ayuso ha defendido la concesión de este reconocimiento a EE.UU., que se le da como "nación" por sus 250 años de independencia, "este un Gobierno o esté otro", y ha cargado contra el Gobierno central por su política internacional. "No se pueden romper los puentes entre naciones porque un Gobierno que ahora mismo que ni siquiera da explicaciones en el Congreso de los Diputados haya decidido aislarnos ante el mundo y solo llevarse bien con Hamás", ha espetado en respuesta a la pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Los grupos parlamentarios de la izquierda han mostrado su rechazo a la condecoración que Ayuso propone otorgar a EE.UU., una de las más importantes de la Comunidad de Madrid, "por ser el principal faro del mundo libre".

Transcripción completa Ayuso se puso el traje de Donald Trump y habló para los suyos en nombre de la comunidad de madrid y en nombre de todos los madrileños para premiar a eeuu con la medalla internacional de la Comunidad. Por ser el principal faro del mundo libre. Críticas desde el gobierno Ayuso por premiar a Donald Trump, que ayer mismo se daba la mano con Netanyahu y que sigue al frente del ICE. Ahora Trump y el próximo será Netanyahu. Ayuso es el faro de Quirón. A partir de ahí alimenta polémicas para tapar lo que está pasando en Madrid. Van de patriotas pero son unos lamebotas del poder, ante el último déspota que aparece por ahí. Y defensa de la decisión de la presidenta desde sus filas. Un reconocimiento a los 250 años de la democracia más antigua que hay en el mundo. Ayuso daba más argumentos Celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la hispanidad. El faro de la libertad para ella es que Donald las detenciones ilegales que está haciendo el ICE, los asesinatos que está haciendo el ICE. Y lo anuncia Ayuso solo dos días después de Trump calificara el espectáculo íntegramente en español de Bad Bunny de terrible porque aseguraba nadie había entendido ni una palabra de lo que absolutamente decía ese tipo y añadía que era una bofetada a su país. Por todo esto, Más Madrid propone que la medalla en lugar de a Trump se la den a Benito. Y ya han registrado la propuesta en la Asamblea. Por cierto, el último premiado también vino con polémica. Milley recogió su medalla y desplegó gestos y populismo. Gracias por tu forma de ser. Por lo de ahora, no sabemos si esta imagen se repetirá contra. Ayuso defiende otorgar a EE.UU. la Medalla Internacional como "principal faro del mundo libre"

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha dicho "ahora Trump y el próximo será Netanyahu, Ayuso es el faro de Quirón, a partir de ahí alimenta polémicas para tapar lo que está pasando en Madrid", mientras el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también se ha mostrado muy crítico y ha asegurado que "van de patriotas pero son unos lamebotas del poder".

La ministra de Sanidad y exportavoz de Más Madrid en la Asamblea ha dicho que el faro de la libertad para ella es "las detenciones que está haciendo el ICE, los asesinatos