El Constitucional tumba el veto del Gobierno de Ayuso a iniciativas de Más Madrid: "Excede la función de control"

El Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo interpuesto por Más Madrid contra las decisiones de la Mesa de la Asamblea regional de inadmitir diversas iniciativas parlamentarias del grupo, al exceder con el rechazo de las solicitudes "la función de mero control formal" y formular "unos juicios de oportunidad política". Con esto, la Corte de Garantías considera que se ha vulnerado el "derecho a ejercer funciones representativas" de Más Madrid.

Así lo ha acordado el Pleno del TC este miércoles tras la presentación de un recurso por parte de Más Madrid en el que señalaban la inadmisión a trámite de varias iniciativas. Concretamente, se trata de una comisión de investigación sobre contratación sanitaria durante la pandemia; una Proposición No de Ley que pedía la dimisión del jefe de Gabinete de la presidenta regional, Miguel Ángel Gallardo; siete peticiones de comparecencia de este cargo; y una PNL sobre colaboración público-privada sanitaria.

En la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, el tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes, que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

Las iniciativas que la Mesa inadmitió: gestión sanitaria y MÁR La Mesa rechazó la admisión a trámite de estas iniciativas, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre procesos de contratación por trámite de urgencia relacionados con la Covid-19 en la Comunidad de Madrid. Esta petición fue inadmitida por considerar la Mesa que no se justificaba su creación, afirmando que era "una iniciativa ordinaria de control de las contrataciones" y que tenía "un objeto prospectivo e inconcreto". Sobre la PNL instando a adoptar medidas contra MÁR, incluyendo su destitución, la Mesa consideró que no es un objeto propio de este tipo de iniciativas por ser una reprobación encubierta de un órgano de asistencia sin funciones ejecutivas y por contener un juicio de valor. De igual modo, se rechazó una PNL para tomar medidas sobre el modelo de colaboración público-privada, al considerar que se trata de un objeto prospectivo y contener un juicio de valor y no ser propio de este tipo de iniciativas al referirse a una empresa privada. De igual forma, se presentaron siete solicitudes de comparecencias del jefe de Gabinete ante la Comisión de Justicia, Presidencia y Administración Local, sobre aspectos de las conductas desarrolladas en el desempeño de sus funciones. Las solicitudes fueron inadmitidas por considerar la Mesa que es un objeto prospectivo y que no está suficientemente justificado y que "aunque hace tiempo sí se aceptaron reprobaciones a partir de la XII legislatura, la Mesa cambió el criterio y dejaron de aceptarse".

Vulneración de derechos fundamentales El TC ha concluido que las decisiones impugnadas en el recurso han vulnerado el derecho de representación política del grupo parlamentario de Más Madrid. Para defender su decisión, han reiterado la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la representación política, la influencia que al respecto tienen las facultades de las mesas de calificación y admisión de las iniciativas parlamentarias y el valor de los usos parlamentarios. En este sentido, la sentencia subraya que las decisiones de inadmisión de la solicitud de creación de la comisión de investigación, de las proposiciones no de ley y de las solicitudes de comparecencia contravienen los artículos 75.1, 206.1 y 210.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, respectivamente. Con todo ello, el Tribunal ha declarado la nulidad de las decisiones impugnadas y la retroacción para que la Mesa dicte nuevos acuerdos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados. Los motivos en los que la Mesa fundamenta estas decisiones "exceden de la función de mero control formal de las iniciativas que tiene asignada, desarrollando unos juicios de oportunidad política y sobre aspectos materiales o sustantivos de dichas iniciativas para los que solo está facultado el Pleno de la Asamblea, afectando con ello el núcleo esencial de la función representativa".