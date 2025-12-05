Ayuso dice que actuará "con contundencia" si hubo mala práctica en el Hospital de Torrejón

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno regional erradicará "con contundencia" cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes, tras la polémica por las grabaciones del CEO del Hospital de Torrejón que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico. Díaz Ayuso ha afirmado que actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños.

"Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses. Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia desde la Comunidad", ha subrayado.

En una intervención en un acto institucional, la presidenta madrileña ha mencionado el escándalo tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, del grupo sanitario Ribera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables, una polémica que el Ministerio de Sanidad investigará para esclarecer si se han cometido irregularidades.

Así, ha señalado que ni los profesionales ni los pacientes serán tratados "de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses". "Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida", ha enfatizado, a la vez que ha añadido que no dejarán "a nadie atrás" y ha pedido "máxima confianza" para los profesionales del Hospital de Torrejón.

Finalmente, ha señalado que nadie en Madrid se queda "sin atender a las puertas de un hospital" y todas las personas son atendidas "en igualdad de condiciones sin la Visa por delante".

"Controles continuos" Poco antes, la Comunidad de Madrid ha salido al paso de las informaciones que apuntan a presuntas irregularidades en el Hospital de Torrejón con un comunicado en el que la Consejería de Sanidad expresa su "total y absoluto rechazo” a las palabras de Gallard, pero sostiene que los "controles continuos" en ningún momento han detectado las irregularidades denunciadas, al mismo tiempo que ha resaltado la evolución de los datos asistenciales del propio hospital. Según el departamento que dirige la sanidad madrileña, las listas de espera del Hospital de Torrejón se sitúan en la media o incluso por debajo del resto de centros de su misma categoría, tanto en consultas externas, como en cirugía y pruebas diagnósticas. La Consejería concluye que este año se observa "una tendencia de mejora sostenida” en las tres listas. En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2). La lista de espera quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto. En pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales. Pacientes atrapados en listas de espera "brutales": la debilidad crónica del sistema sanitario español Samuel A. Pilar El Gobierno autonómico añade que el hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8% (de 1.168 a 1.201 profesionales) y que la actividad asistencial también ha crecido durante el mismo periodo. La Comunidad de Madrid también ha salido al paso de supuestas denuncias de directivos despedidos sobre la reutilización de material de un solo uso, en concreto mediante la esterilización de catéteres, tal como ha publicado este viernes el diario 'El País'. Inspectores de la Consejería de Sanidad han acudido al centro para verificar estas informaciones y reunirse con responsables médicos que "han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento". Estos inspectores tampoco han constatado ningún tipo de proceso sospechoso en una revisión de los registros de la central de esterilización y han comprobado que todos los catéteres disponibles están a estrenar y no hay ninguno ya utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.