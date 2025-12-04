García denuncia la "corrupción institucional" en la gestión de la sanidad pública madrileña: "No solo pasa en Torrejón"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que su Ministerio estudiará "todas las vías legales" para investigar lo que denomina "corrupción institucional" en la sanidad madrileña y denuncia el "flujo incesante de pacientes y dinero de la pública a la privada" como "modus operandi" para beneficiar a grupos privados como Ribera o Quirón en la región.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, donde ha insistido en que el modelo del PP en la sanidad se centra en una "desviación de pacientes con la connivencia de Ayuso y de la Comunidad de Madrid". Lo ha denominado "parasitación público- privada".

Así se ha referido al ser preguntada por la grabación del CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y dado a conocer por El País. En el audio pide a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

El Hospital Universitario de Torrejón, inaugurado por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en 2011, está basado en el modelo de gestión público-privada, bajo la modalidad de concesión administrativa.

10.43 min Mónica García: "En Madrid, las clínicas privadas parasitan nuestra sanidad de la mano del PP"

Un modelo que ha criticado la ministra, que ha llamado así a "investigar a fondo" los "hospitales privatizados de Madrid". "Esto lleva desde hace muchísimos años rondando dentro de las sospechas, lo que pasa es que hasta ahora no le habíamos puesto voz. Pero obviamente, sólo hay que ver las memorias de la Comunidad de Madrid para ver cómo ese flujo es incesante de pacientes de la pública a la privada y de dinero de la pública a la privada", ha aseverado.

El consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, gestor del Hospital de Torrejón de Ardoz, ha dimitido después de la filtración de esos audios en los que ordenaba rechazar pacientes para mejorar beneficios.

"En los últimos años se les ha dado 5.000 millones al grupo Quirón" García ha denunciado el mecanismo que "engrosa la cuenta de resultados de las empresas privadas" y del que se benefician tanto el Grupo Ribera como el Grupo Quirón, ha dicho, para insistir en que "el flujo de pacientes de la pública a la privada va acompañado de un presupuesto ingente". "En los últimos años se les ha dado 5.000 millones al grupo Quirón", ha denunciado, para añadir que "el filón del grupo Quirón no está en la sanidad privada sino en la pública". "Estas prácticas no se dan solo en el hospital de Torrejón", ha aseverado la ministra, que ha señalado que con los datos que tiene hasta el momento no puede asegurar a los vecinos de Torrejón que no les hayan retrasado una operación por una cuestión de rentabilidad. García ha recordado además que su Ministerio está trabajando desde hace muchos meses en la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud "para ponerle coto a este tipo de prácticas".

Sánchez y Feijóo se pronuncian El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la apertura de campaña de las elecciones en Extremadura para criticar a "privatización" de PP y los audios del gerente del hospital de Torrejón de Ardoz. En este sentido, ha señalado que no se trata de hechos puntuales, sino de un "modelo", el del PP, que pasa por "hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro”. “Que se lo pregunten al novio de Ayuso”, ha remachado el jefe del Ejecutivo. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido el cese del directivo del hospital, argumentando que este tipo de conductas "son contrarias a los principios básicos" que deben regir la Sanidad. Durante un acto en Extremadura, el dirigente popular ha pedido una auditoría "con absoluto rigor" del centro médico.