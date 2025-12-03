Sanidad pacta un plan contra la gripe que recomienda el uso de las mascarillas
- El Gobierno y las comunidades cierran un protocolo común con cuatro potenciales escenarios epidémicos
- "El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas", subraya la ministra Mónica García
El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este miércoles un protocolo común para combatir virus respiratorios como el de la gripe, en el que se plantean cuatro potenciales escenarios y una batería de recomendaciones que incluyen, entre otras cosas, la vuelta de las mascarillas.
Después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad concluyese el 12 de noviembre sin acuerdo, el Ministerio de Sanidad ya se había fijado como objetivo cerrar el Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en la Comisión de Salud Pública de este miércoles, compuesta por representantes de Salud Pública del Ministerio y de las consejerías de Salud de todas las comunidades y ciudades autónomas.
"El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha celebrado en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García, al resaltar la importancia de este nuevo protocolo común que tiene en cuenta los repuntes de gripe, COVID y otras infecciones respiratorias.
El texto aboga por la coordinación y la vigilancia, de tal manera que se pueda detectar de manera temprana los cambios de la evolución epidemiológica y se evalúe el riesgo de manera continua, territorio por territorio. Las distintas administraciones prestarán especial atención a entornos vulnerables como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas.
Las mascarillas podrían volver, aunque la ausencia de un marco legal específico impediría que pudiesen dictarse medidas obligatorias en este sentido, según fuentes consultadas por RTVE Noticias.
¿Cuáles son los escenarios?
La recomendación general pasa por promover la ventilación adecuada de espacios, la higiene y el uso de mascarillas por parte de personas que presenten sintomatología respiratoria, especialmente si pueden tener contacto con personas vulnerables. En estos casos, el protocolo recomienda además reducir las interacciones sociales.
En el escenario de situación interepidémica o basal, el más bajo, a medidas preventivas generales como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal se incorpora una recomendación para que los trabajadores sintomáticos en centros sanitarios lleven de manera continuada la mascarilla.
En el caso de un escenario de epidemia de nivel bajo o medio, las instituciones reforzarán su coordinación y la comunicación con la ciudadanía. La recomendación del uso de las mascarillas "se intensifica" y se extiende a áreas sensibles de hospitales como unidades oncológicas o de trasplantes, aplicables tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y acompañantes. Para las residencias de mayores, se plantean "medidas adicionales al uso de mascarilla para trabajadores con síntomas si se detecta transmisión del virus".
La mascarilla sería de "uso generalizado" en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias en el escenario de epidemia de nivel alto, siempre en forma de recomendación. En centros residenciales, se revisa la política de visitas y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.
Por último, el texto contempla para el escenario de epidemia de nivel muy alto una coordinación "extraordinaria" entre administraciones, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos", reza el protocolo.