Sanidad pacta un plan contra la gripe que recomienda el uso de las mascarillas

El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este miércoles un protocolo común para combatir virus respiratorios como el de la gripe, en el que se plantean cuatro potenciales escenarios y una batería de recomendaciones que incluyen, entre otras cosas, la vuelta de las mascarillas.

Después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad concluyese el 12 de noviembre sin acuerdo, el Ministerio de Sanidad ya se había fijado como objetivo cerrar el Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en la Comisión de Salud Pública de este miércoles, compuesta por representantes de Salud Pública del Ministerio y de las consejerías de Salud de todas las comunidades y ciudades autónomas.

"El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado", ha celebrado en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García, al resaltar la importancia de este nuevo protocolo común que tiene en cuenta los repuntes de gripe, COVID y otras infecciones respiratorias.

El texto aboga por la coordinación y la vigilancia, de tal manera que se pueda detectar de manera temprana los cambios de la evolución epidemiológica y se evalúe el riesgo de manera continua, territorio por territorio. Las distintas administraciones prestarán especial atención a entornos vulnerables como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas.

Las mascarillas podrían volver, aunque la ausencia de un marco legal específico impediría que pudiesen dictarse medidas obligatorias en este sentido, según fuentes consultadas por RTVE Noticias.