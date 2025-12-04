La empresa gestora del Hospital de Torrejón despidió a tres directivos que denunciaron la orden de rechazar pacientes

El grupo Ribera Salud, empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, despidió al menos a tres directivos poco después de que estos alertaran ―a través del canal ético interno― sobre las instrucciones dadas por el entonces CEO, Pablo Gallart, para aumentar las listas de espera y descartar procesos no rentables con el fin de incrementar los beneficios empresariales.

RTVE ha podido saber que la denuncia presentada por estos tres miembros del equipo directivo se formalizó para expresar que existían "prácticas que podrían producir una desigualdad en la atención a los ciudadanos".

Además, RTVE también ha tenido acceso al manifiesto firmado por 260 trabajadores de ese hospital que, ya en el pasado mes de mayo, denunciaba que la empresa presiona para abaratar los costes privilegiando a los pacientes de fuera de Torrejón porque les salían más rentables. En junio de este año la Comunidad de Madrid tuvo que inyectar 33 millones más a Ribera Salud para equilibrar las cuentas del hospital público de gestión privada.

Despidos inmediatos tras las denuncias

La cronología de los hechos revela una respuesta inmediata por parte del grupo Ribera Salud a las alertas éticas: el 25 de septiembre, el CEO, Pablo Gallart, dio instrucciones a una veintena de directivos para "desandar el camino" en la bajada de listas de espera y "hacer iteraciones" (ajustes) con el objetivo de alcanzar un EBITDA (beneficio) de cuatro o cinco millones. Gallart reclamó "imaginación" para mejorar los resultados, aludiendo a actividades menos rentables, especialmente las relacionadas con pacientes "no cápita" (los que no tienen el hospital asignado).

El 26 de octubre, tres miembros clave de la dirección asistencial de Ribera remitieron su denuncia por el canal ético interno. Los tres firmantes fueron despedidos al día siguiente, el 27 de octubre.

Esta información coincide con la recabada por RTVE: "Nos confirman que se puso la denuncia para expresar que había prácticas que podrían producir una desigualdad en la atención a los ciudadanos. Esto ocurrió el día 26 de octubre y el día 27 empezaron los despidos".

Los despidos se conocen pocas horas después de que Ribera Salud anunciase que el CEO, Pablo Gallart, se apartaba voluntariamente de la gestión del centro hospitalario "mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad".

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha defendido el funcionamiento "sólido" del hospital, aunque tras conocerse el caso, convocó de urgencia a la cúpula directiva y mandó un equipo para constatar "cómo se presta el servicio".

Comunicado de Ribera Salud El grupo sanitario Ribera Salud ha emitido un comunicado en el que asegura su "compromiso inflexible con la calidad asistencial" tras la publicación, el 3 de diciembre, de las grabaciones en las que se escucha al CEO, Pablo Gallart, hablando sobre el modelo de gestión en el Hospital de Torrejón de Ardoz . El grupo insiste en que la "prioridad absoluta" es el paciente y que la atención mantendrá su calidad habitual. Como respuesta directa a estas informaciones, el CEO, Pablo Gallart, ha solicitado "desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón" mientras el grupo realiza una "auditoría en profundidad" para garantizar que no ha habido incumplimientos éticos, legales ni de calidad. Ribera reafirma su compromiso con el sistema sanitario público.