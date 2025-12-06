Ayuso defiende el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón después de que El País publicara esta semana un audio del ya dimitido consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

En una declaración a los medios en el Congreso con motivo del Día de la Constitución, Ayuso ha negado que haya ninguna "negligencia" por parte de los profesionales del hospital y ha limitado el audio a un problema "de rencillas" entre dos directivos del centro.

Al respecto, ha criticado que a El País le han metido "varios goles", le ha reprochado que no haya hecho "su trabajo" investigando la situación del hospital y le ha instado a publicar el audio completo "en honor a la verdad" y para poder extraer "conclusiones".

La presidenta madrileña ha asegurado que la Comunidad dará una respuesta "contundente" a "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y haga prevalecer una vida sobre la otra". Eso sí, ha insistido en pedir que "se publique todo" porque "no hay derecho" que este problema se traslade "a todo el sistema sanitario" ni a todo el Hospital de Torrejón.

Acusa al Gobierno de "crear escándalos" para "tapar sus problemas de corrupción" Dice que las denuncias relativas a la petición de que se aumenten las listas de espera y otra relativa a que se habrían reutilizado materiales médicos y encontrado "restos humanos" en camas de los hospitales son "gravísimas". Pero ante esto, ha asegurado que la Comunidad ha hecho "lo que deberían haber hecho los medios", que es abrir una nueva inspección que "se une a las 40 anuales" que ya tiene el Hospital de Torrejón y que seguirán incrementándose. 01.29 min El sindicato SATSE denuncia que el Hospital de Torrejón modificó los triajes en Urgencias para rebajar la gravedad de algunos pacientes "Este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6" en valoración, pese a que haya "una rencilla" de sus directivos. "Los datos de espera son inmejorables", ha defendido. En cambio, ha cargado contra la "estrategia" de La Moncloa contra, ha dicho, las comunidades autónomas del PP mientras "tapan todos sus problemas de corrupción y de mala gestión". Así, ha acusado al Gobierno de "exagerar hasta crear auténticos escándalos" con "cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del PP". Así, ha criticado que no hable el Ejecutivo "de la huelga sanitaria histórica" de médicos en España. "O lo que dice la prensa y el Tribunal de Cuentas sobre la contratación a dedo en hospitales de Ceuta y Melilla", que son competencia del Gobierno Central. Ni "de lo que sucedió con la dana en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha" o "negligencias médicas" en autonomías gobernadas por el PSOE. Tampoco de "la gran trama de corrupción" en Navarra.

Sánchez: "La salud es un derecho de todos y no de las empresas afines al PP" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido también en declaraciones a los periodistas en el Congreso a las listas de espera, sin mencionar específicamente a Madrid ni a lo ocurrido en el Hospital de Torrejón. En este sentido, ha reivindicado el artículo 43 de la Constitución, "que consagra la obligatoriedad" y la "garantía" de los servidores públicos de la salud pública. "Ante los recortes, los aumentos de las listas de espera y la privatización por parte de las administraciones del PP allí donde Gobiernan, el artículo 43 consagra el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son empresas afines al PP para llenar su cuenta de resultados", ha avisado. Ante esto, ha prometido que el Gobierno "va a hacer todo lo que esté en su mano" y usará "todas las herramientas" del Estado de Derecho "para una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa". También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado desde el Congreso que esto "no es un problema del fallo del sistema" ni de "rencillas" entre dos directivos. "El problema es que es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid" que afecta no solo, ha dicho, al Grupo Ribera Salud sino también a Quirón. Dicho esto, ha aludido a las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para denunciar "el flujo de pacientes" de la sanidad pública a la privada. En este sentido, ha asegurado que el Hospital de La Paz, público, ha perdido 50.000 pacientes y que la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de Torrejón han ganado 85.000 y 25.000 pacientes, respectivamente: "Detrás de este flujo van los cinco mil millones que Ayuso le ha dado a la Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Grupo de Ribera Salud". "Este es el modelo del PP y lo que tenía que decir Ayuso en un día constitucional como hoy es cuántos artículos de la Constitución se salta", ha proseguido. Así, ha acusado a la presidenta madrileña y líder del PP en Madrid de saltarse los artículos 43, 47 y 37 de la Carta Magna relativos al derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y en contra de la especulación y a la educación.