Ayuso defiende el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón y atribuye el audio filtrado a "un problema de rencillas"
- El País publicó un audio del consejero delegado de Ribera Salud pidiendo subir las listas de espera para aumentar beneficios
- Sánchez responde a la polémica: "La salud es un derecho de todos y no de las empresas afines al PP"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el trabajo "impecable" del Hospital de Torrejón después de que El País publicara esta semana un audio del ya dimitido consejero delegado del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
En una declaración a los medios en el Congreso con motivo del Día de la Constitución, Ayuso ha negado que haya ninguna "negligencia" por parte de los profesionales del hospital y ha limitado el audio a un problema "de rencillas" entre dos directivos del centro.
Al respecto, ha criticado que a El País le han metido "varios goles", le ha reprochado que no haya hecho "su trabajo" investigando la situación del hospital y le ha instado a publicar el audio completo "en honor a la verdad" y para poder extraer "conclusiones".
La presidenta madrileña ha asegurado que la Comunidad dará una respuesta "contundente" a "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y haga prevalecer una vida sobre la otra". Eso sí, ha insistido en pedir que "se publique todo" porque "no hay derecho" que este problema se traslade "a todo el sistema sanitario" ni a todo el Hospital de Torrejón.
Acusa al Gobierno de "crear escándalos" para "tapar sus problemas de corrupción"
Dice que las denuncias relativas a la petición de que se aumenten las listas de espera y otra relativa a que se habrían reutilizado materiales médicos y encontrado "restos humanos" en camas de los hospitales son "gravísimas". Pero ante esto, ha asegurado que la Comunidad ha hecho "lo que deberían haber hecho los medios", que es abrir una nueva inspección que "se une a las 40 anuales" que ya tiene el Hospital de Torrejón y que seguirán incrementándose.
"Este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6" en valoración, pese a que haya "una rencilla" de sus directivos. "Los datos de espera son inmejorables", ha defendido.
En cambio, ha cargado contra la "estrategia" de La Moncloa contra, ha dicho, las comunidades autónomas del PP mientras "tapan todos sus problemas de corrupción y de mala gestión". Así, ha acusado al Gobierno de "exagerar hasta crear auténticos escándalos" con "cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del PP".
Así, ha criticado que no hable el Ejecutivo "de la huelga sanitaria histórica" de médicos en España. "O lo que dice la prensa y el Tribunal de Cuentas sobre la contratación a dedo en hospitales de Ceuta y Melilla", que son competencia del Gobierno Central. Ni "de lo que sucedió con la dana en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha" o "negligencias médicas" en autonomías gobernadas por el PSOE. Tampoco de "la gran trama de corrupción" en Navarra.
Sánchez: "La salud es un derecho de todos y no de las empresas afines al PP"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido también en declaraciones a los periodistas en el Congreso a las listas de espera, sin mencionar específicamente a Madrid ni a lo ocurrido en el Hospital de Torrejón. En este sentido, ha reivindicado el artículo 43 de la Constitución, "que consagra la obligatoriedad" y la "garantía" de los servidores públicos de la salud pública.
"Ante los recortes, los aumentos de las listas de espera y la privatización por parte de las administraciones del PP allí donde Gobiernan, el artículo 43 consagra el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos, que siempre son empresas afines al PP para llenar su cuenta de resultados", ha avisado. Ante esto, ha prometido que el Gobierno "va a hacer todo lo que esté en su mano" y usará "todas las herramientas" del Estado de Derecho "para una sanidad pública, gratuita, universal y equitativa".
También la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado desde el Congreso que esto "no es un problema del fallo del sistema" ni de "rencillas" entre dos directivos. "El problema es que es el modelo de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid" que afecta no solo, ha dicho, al Grupo Ribera Salud sino también a Quirón.
Dicho esto, ha aludido a las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para denunciar "el flujo de pacientes" de la sanidad pública a la privada. En este sentido, ha asegurado que el Hospital de La Paz, público, ha perdido 50.000 pacientes y que la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital de Torrejón han ganado 85.000 y 25.000 pacientes, respectivamente: "Detrás de este flujo van los cinco mil millones que Ayuso le ha dado a la Quirón y los cientos de millones que le ha dado al Grupo de Ribera Salud".
"Este es el modelo del PP y lo que tenía que decir Ayuso en un día constitucional como hoy es cuántos artículos de la Constitución se salta", ha proseguido. Así, ha acusado a la presidenta madrileña y líder del PP en Madrid de saltarse los artículos 43, 47 y 37 de la Carta Magna relativos al derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y en contra de la especulación y a la educación.
El CEO de Ribera Salud denuncia que el audio está "editado" y "tergiversado"
Este sábado, Pablo Gallart, ha denunciado en un comunicado que el audio publicado por El País está "fuera de contexto" y habla de "acusaciones falsas". "Esta grabación, que no incluye el contenido íntegro, se encuentra absolutamente fuera de contexto y no refleja el contenido real de la reunión. Hasta ayer no he podido defenderme de las acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona", ha aseverado.
El CEO de Ribera Salud asegura que, tras haber escuchado el audio original, el que se publicó "había sido editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo, con el fin de pretender tergiversar el fondo de los mensajes que se dieron en esa reunión de trabajo entre mánagers de la empresa".
Ha explicado que este viernes que ha accedido al audio completo de la grabación, de una hora y 21 minutos de grabación, gracias a que una empleada del Hospital de Torrejón ("una heroína", según él), presentó una denuncia ante la policía por haber sido presuntamente "obligada" por la anterior gerente del hospital a realizar una grabación de una reunión de trabajo. Tras esto, ha hecho público el audio de una duración superior al de El País, cuatro minutos y 20 segundos, que según ha dicho "desmonta totalmente el mensaje que se ha transmitido durante esta semana por la mayoría de los medios impresos, digitales, radio y televisiones de todos los colores políticos".
Por eso, ha anunciado, los extractos de este audio serán "respaldados" por un acta notarial que certificará que todas esas frases forman parte del audio íntegro. "No sé quién es el autor de dicha edición malintencionada, si el periodista o su fuente. Como no soy juez, será el juzgado correspondiente quien llegue a su propia conclusión", ha matizado.
Además, en su defensa, ha dicho que en el último trimestre los retrasos medios en las consultas externas han bajado de 51 días en septiembre a 41 en diciembre. Y en la lista de espera quirúrgica ha bajado de 56 días en septiembre a 50 en diciembre.