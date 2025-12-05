Los trabajadores del Hospital de Torrejón denuncian años de "situaciones inverosímiles" y reclaman explicaciones

El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Torrejón ha valorado las informaciones publicadas en los últimos días sobre la gestión del centro, asegurando que los hechos conocidos "no sorprenden en absoluto" a la plantilla. En un comunicado remitido a los trabajadores, sostiene que durante años han vivido "situaciones inverosímiles" que la dirección "ha negado sistemáticamente o ha preferido ignorar", obligando a los representantes de los trabajadores a presentar "múltiples escritos" y a convocar concentraciones a las puertas del hospital.

Según el Comité, mientras la empresa hacía bandera de la "excelencia", la realidad diaria de los profesionales se deterioraba. En el texto enumera falta crónica de personal, presión asistencial creciente, vulneración de derechos laborales y un "escaso reconocimiento" a quienes sostienen el hospital. "La realidad que vivimos en nuestros puestos de trabajo dista mucho de lo que se proclama desde arriba", subraya.

Los representantes insisten en que no permitirán que la situación ponga en duda la profesionalidad de la plantilla y recuerdan que son los trabajadores quienes "garantizan cada día la mejor atención a los pacientes, incluso bajo sobrecarga constante y frente a decisiones organizativas muchas veces incoherentes".

El Comité de Empresa afirma que seguirá defendiendo los derechos de la plantilla y exige a la empresa que se dirija de forma clara a todos los empleados para explicar "qué medidas adoptará frente a esta situación". "La transparencia no es una opción: es una obligación", subraya.

Documento publicado en abril En un documento publicado el pasado mes de abril al que RTVE ha tenido acceso, el Comité de Empresa ya detallaba la falta de profesionales sanitarios, la alta rotación de personal sin experiencia previa en el centro y una sobrecarga laboral que estaba provocando "una asistencia sanitaria deficiente que atentaba contra la integridad física y la salud de los pacientes". Asimismo, advertía de que esta sobrecarga también afectaba gravemente a los propios trabajadores, generando un incremento del estrés, mayor riesgo de errores, rotación de profesionales y situaciones que "venían siendo denunciadas desde hacía tiempo". De igual manera, recordaba que los códigos deontológicos obligan a los profesionales a garantizar una atención correcta y segura, y que era contrario a la ética exigirles trabajar en condiciones que excedían su capacidad o comprometían la calidad asistencial. Citaban también la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que fija la obligación de prestar atención técnica y profesional adecuada, con niveles de calidad y seguridad válidos tanto para la sanidad pública como para la privada. En este sentido, recalcaban que el Hospital de Torrejón, adscrito al Servicio Madrileño de Salud, atiende pacientes derivados del sistema público.