Un cese, una cascada de dimisiones y una grieta en el PP de Ayuso: ¿qué ha pasado en la Comunidad de Madrid?

El inesperado cese del consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, ha desencadenado en el PP de Isabel Díaz Ayuso una cascada de salidas que tienen como telón de fondo una trama de alianzas internas en la que sobresale el nombre de un supuesto asesor, Antonio Castillo Algarra, vinculado a una empresa de dramaturgia y que este mismo miércoles ha dimitido de la junta directiva de Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

¿Quién es quién en esta crisis y cómo hemos llegado hasta aquí?

El cese del consejero Los acontecimientos comenzaron a precipitarse el lunes, cuando, por primera vez, Ayuso decidió apartar de su Gobierno a uno de sus consejeros. En público, todo han sido buenas palabras, tanto de Viciana, que habla de un cese "a petición propia" y agradece a la dirigente popular la "oportunidad", como de la propia presidenta, que ha reivindicado el trabajo hecho durante estos últimos dos años. ““ Sin embargo, Viciana habría fracasado en la gran tarea que le encomendó Ayuso para la actual legislatura, una reforma de la ley de universidades que la presidenta había vendido como uno de los grandes pilares de su mandato. El Gobierno madrileño quiere "un nuevo sistema de financiación", en palabras de la presidenta, en un contexto marcado por los problemas de financiación de los que adolecen centros como la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este mismo martes, la UCM aprobó su plan económico hasta 2028, que se marca como objetivo ahorrar más de 33 millones de euros. Las medidas, que responden a un saldo negativo en el ejercicio de 2024, incluyen "eficiencia en el gasto", optimización patrimonial e incremento de ingresos propios. Recorte photo Mercedes Zarzalejo ID: 16943566 Título Mercedes Zarzalejo toma posesión como nueva consejera de Educación de la Comunidad de Madrid EFE/Comunidad de Madrid

Malestar en el entorno de Viciana El cese de Viciana, que prometió que sacaría adelante la ley en 2025, venía acompañado del nombramiento de su sustituta, Mercedes Zarzalejo, que en octubre del año pasado ya había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. Zarzalejo es conocida por ser la diputada madrileña que interrogó a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre su cátedra de la UCM. El martes, y tras estos movimientos, tres diputados del grupo popular en la Asamblea, considerados cercanos al consejero cesado, anunciaron su renuncia al acta: Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, portavoz de Política Social; y Carlota Pasarón, de Juventud. Los tres han coincidido en agradecer en sus respectivos mensajes la oportunidad y la confianza brindadas por Ayuso, pero en el caso de Posse, que anunció su salida desde la Asamblea, el discurso ha incluido palabras de reconocimiento a Viciana y a las "medidas muy importantes" puestas en marcha durante su mandato. Entre otras cosas, ha reivindicado las negociaciones sobre la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), pese a que los diversos borradores no han terminado de concretarse y la negociación parece estancada. ““ Posse se erigió en portavoz 'de facto' de esta facción, que según la oposición era conocida como 'Los Pocholos' por sus propios compañeros de partido. Así, el diputado saliente también anunció la salida de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera.

¿Quién es Antonio Castillo Algarra? El efecto dominó en la bancada popular ha trascendido al grupo parlamentario, salpicando a cargos de gestión y destapando una relación soterrada de la que forma parte otro eslabón: Antonio Castillo Algarra, responsable de una compañía teatral, For the Fun of it, pero asociado también a labores de asesoría política, en particular hacia Ayuso. Fuentes de la Comunidad de Madrid han trasladado a RTVE que nunca ha formado parte de la estructura de Gobierno aunque, "como otras personas", sí ha podido trasladar "recomendaciones y opiniones" a la presidenta. Castillo Algarra divulgó en sus redes sociales el mensaje de despedida de Viciana y ha dicho que tanto él como sus colaboradores no han sido cesados, sino que se han ido "por coherencia" y después de la que habría sido "la mejor y más profunda" gestión en "lustros". Él mismo ha dimitido este miércoles como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Castillo, además, introduce un nuevo personaje en la ecuación, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para dejar claro que entre ambos la relación no parece ser fluida. Acusa en una batería de tuits a Rodríguez de "manipular" o "comprar" a diversos medios para que den una versión amable con Ayuso a la hora de informar sobre la crisis actual.