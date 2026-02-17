Dimiten tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid tras el cese del consejero de Educación

Tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid han dimitido después de que este pasado lunes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cesara al consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Emilio Viciana. Viciana ha sido sustituido por María Mercedes Zarzalejo, quien hasta ahora era viceconsejera. Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura.

El cese de Viciana y la dimisión de los diputados del PP se produce en pleno bloqueo de las negociaciones de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que el Ejecutivo regional trata con los rectores de las universidades. El personal y los alumnos de las universidades públicas llevaron a cabo una huelga el pasado noviembre para denunciar la "infrafinanciación" que sufren por parte del Gobierno de Díaz Ayuso y contra el proyecto de la LESUC, que consideran que invade la autonomía universitaria y favorece a los centros privados.

Cese de Viciana y dimisiones en el PP madrileño Díaz Ayuso nombró este lunes a Zarzalejo en sustitución de Viciana, quien en redes sociales ha afirmado que el cese se ha producido a petición propia. Viciana ocupaba el cargo desde 2023 y su gestión ha estado marcada por la tramitación de la LESUC y por la oposición a la ley por parte de la comunidad universitaria. Fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a la Agencia Efe que la presidenta había encargado a Viciana "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que no se había visto cumplido. El objetivo de Zarzalejo, según estas mismas fuentes, será "sacar adelante este ambicioso proyecto universitario". Ya el martes, tres diputados cercanos a Viciana han anunciado que abandonan sus puestos. Se trata de Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, portavoz de Política Social; y Carlota Pasarón, de Juventud, según han confirmado a Efe fuentes de la Asamblea. Todos ellos han agradecido a la presidenta de la Comunidad y a su grupo parlamentario la confianza puesto en ellos.

La oposición y los sindicatos lo achacan a las movilizaciones Los grupos de oposición en la Asamblea de Madrid Más Madrid y PSOE-M han apuntado a que la causa del cese de Viciana han sido las movilizaciones universitarias que llevaron a la huelga de noviembre. Según María Pastor, responsable de educación de Más Madrid, la dimisión se ha debido a "la ley de universidades, la investigación de la corrupción en la Formación Profesional y las movilizaciones de la comunidad educativa". Pastor ha advertido a la nueva consejera que "el camino que le espera es el mismo" si sigue "confrontando con la universidad pública" y "enfrentándose a la comunidad educativa", informa Efe. Por su parte, el secretario del PSOE-M, Óscar López, ha asegurado que Viciana es "la primera víctima del ayusazo universitario" y que su cese no debería servir para nombrar a una consejera a la que ha calificado de "más sectaria". La Comunidad de Madrid quiere multar las protestas en las universidades: preguntas y respuestas sobre la nueva ley Estefanía de Antonio / María José Artuch / Paula Peña / VerificaRTVE También desde los sindicatos señalan que el conflicto con las universidades públicas le ha costado el cargo al hasta ahora consejero. "Si hoy Viciana está fuera de la Consejería, es gracias a la lucha constante en las calles, a las huelgas, a las denuncias judiciales y a los informes rigurosos con los que desde CCOO hemos demostrado su absoluta incapacidad de gestión. Hemos puesto en evidencia que el consejero saliente era un muro contra el que chocaban los derechos de los docentes y las necesidades de las familias", ha señalado la secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO. de Madrid, Aída San Millán. El responsable de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, también considera que el cambio se debe a la tensión en los campus madrileños por la LESUC, sumada a la crisis de financiación que ha llevado a algunas universidades a la quiebra técnica. Madrid asegura que "no va a dejar caer" a ninguna universidad por problemas financieros