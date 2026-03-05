El rey llama a la "contención" en Oriente Próximo y defiende la necesidad de que Europa siga unida

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento nuevamente a la "contención en el uso de la fuerza" en OrieNte Próximo tras la escalada militar a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques lanzados por Teherán contra países de la región, defendiendo asimismo la necesidad de que los países europeos permanezcan unidos. "Vemos con enorme con enorme inquietud y preocupación la situación crítica y especialmente peligrosa que atraviesa Oriente Próximo y la región del Golfo", ha sostenido durante su discurso en el almuerzo ofrecido en honor de los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, con motivo de su visita oficial de presentación a España tras llegar al cargo el pasado mes de octubre a raíz de la abdicación.

España y Luxumburgo, ha añadido el monarca, se unen "a los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas, y también por la garantía de las libertades y los Derechos Humanos frente a la represión".

"El riesgo al que se ve sometida una región tan amplia y de enorme relevancia estratégica nos mueve a transmitir nuestra más profunda solidaridad a los países que están sufriendo los graves embates colaterales del conflicto", ha transmitido Felipe VI.

Tras recordar también "la guerra de agresión rusa en Ucrania" y que "la paz sigue sin vislumbrarse", se ha reafirmado "en la necesidad de seguir unidos".

Según Felipe VI, "necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica, que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa, aún más asentada en la solidaridad y la responsabilidad, aún más abierta y próspera, aún más capaz de afirmar con claridad su voz en el mundo y preservar los principios irrenunciables que conforman nuestra identidad común".

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN