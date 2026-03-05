Los reyes inauguran la 45ª edición de ARCOmadrid, marcada por las protestas del sector para rebajar el IVA cultural

Durante cuatro días cada año, la ciudad de Madrid se convierte en el centro de referencia del arte contemporáneo a nivel mundial gracias a ARCO. La cita se celebra en IFEMA hasta el próximo domingo 8 de marzo. Los reyes Felipe VI y Letizia han participado este jueves en la inauguración de este evento anual, cuyas puertas se abrieron ayer, en un acto en el que han estado acompañados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En su recorrido han estado guiados por la directora de ARCOmadrid, Maribel López.

Ubicada en los pabellones 7 y 9 de la feria de Madrid, ARCO está consolidada como una de las principales plataformas del mercado artístico internacional, y año a año convierte Madrid en el epicentro de la reflexión, la creación y el intercambio cultural. En esta edición, reúne 211 galerías de 30 países diferentes.

Con motivo de su 45º aniversario, esta edición incluye una sección especial comisariada por José Luis Blondet y Magalí Arriola titulada "ARCO2045: el futuro por ahora", que invita a reflexionar sobre las posibles direcciones del arte en las próximas décadas.

El recorrido de los reyes se ha iniciado con su parada en la Galería Miguel Marcos, donde se han interesado por un cuadro de Víctor Mira sobre la pérdida de las colonias de España." Se ha quedado impresionado con el cuadro", ha comentado Mirentxu Corcoy, codirectora de la galería Miguel Marcos, en declaraciones a Europa Press. Mirentxu Coroy ha afirmado que los monarcas le han parecido "muy sensibles" y ha sido un encuentro "muy agradable". "Me han parecido mucho mejor en la distancia corta que en la larga", ha comentado antes de revelar que la conversación ha girado también en torno a obras abstractas de Teresa Vall Palou.

Posteriormente se han dirigido a la Galería Green Art, de Dubái, donde han charlado con la colaboradora del espacio Marina Donobumo, que, en declaraciones a Europa Press, ha desvelado que los monarcas se han preocupado por el equipo. "Han sido muy amables y nos han expresado palabras afectuosas y de apoyo para el equipo", ha indicado. La galerista de Green Art Yasmin Atassino ha podido acudir a la cita en Madrid por el conflicto abierto en Irán, pero el 'stand' está completamente creado y disponible para su visita. Esta parada en se ha centrado, según Donobumo, en la obra de Michael Rakowitz, un artista iraquí-estadounidense, que les "ha parecido interesante".