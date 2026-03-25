Ricardo Darín, "natural de Jaén" por decisión propia

¿Sabían que el actor Ricardo Darín "es" de Jaén? Es al menos lo que dice el documento que acredita su nacionalidad española, según ha explicado él en una entrevista, algo que ha desconcertado a los jienenses. Eso sí, están encantados de tener tan ilustre vecino y ya piensan dónde colocar la placa señalando el lugar donde "nació".

La historia empieza cuando le otorga la nacionalidad española por carta de naturaleza. Entonces le dan a elegir una ciudad en la que le hubiera gustado nacer y el actor ha confesado que elegió Jaén porque le sonaba bien y había trabjado con alguien nacido en la ciudad andaluza, aunque personalmente nunca ha pisado la ciudad.

La anécdota ha sido aprovechada por una campaña de Turismo Andaluz que busca elegir el lugar concreto en el que "nació y creció" Darín para poner una placa conmemorativa en el lugar. Los jienenses por su parte, espera que les visite y elija donde poner su placa. Opciones no le faltan.

En el spot de la campaña, un vecino bromea: "Sí, nació aquí en el portal de al lao". " Claro, se pasada aquí todo el día, no hay quien lo sacara de aquí....yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín". Lo que se busca, en realidad, es promocionar la ciudad reconstruyendo la hipotética infancia de Darín en Jaén. Y aunque a muchos, por su acento, les pueda parecer argentino, a sus nuevos vecinos de Jaén no les engaña: "¿Qué me han dicho que es argentino? pero si tiene un acento de Jaén ni pollas auténtico". Veremos si ese acento lo escuchamos en su proxima película.