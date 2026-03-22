Un extremeño sobrevive a un alud de nieve, el 80% de los españoles es feliz y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Mundial del Agua, un derecho fundamental para la vida. Por cierto, después de la borrasca Therese, nuestros embalses para consumo humano y agricultura están al 81,2%. Esto son 31,1 puntos más que la media de los diez últimos años. ¡Vamooooos! ¿Se puede celebrar mejor este día mundial? Pues aunque parezca increíble, sí se puede. Resulta que este 22 de marzo es San Bienvenido y que el viernes dimos la bienvenida a la primavera que es la estación de la vuelta a la vida. ¿Se podía o no se podía?

En el capítulo de las efemérides conviene recordar que hace 20 años, tal día como hoy, la banda terrorista ETA anunciaba un alto el fuego “permanente y verificable”. Aunque la paz definitiva y el fin del terrorismo no llegaría hasta el 3 de mayo de 2018 con su disolución.

Otro 22 de marzo, pero de 1963, la banda de rock británica The Beatles lanzaba su primer álbum Please Please Me que alcanzaba el número uno en las listas de Reino Unido. Y en París, en 1895, también recién estrenada la primavera, los hermanos Auguste y Louis Lumière presentaban su primera película rodada con el cinematógrafo. Son 46 segundos. En ellos se ve la Salida de los obreros de la fábrica que marcaron un punto de inflexión en la historia del cine.

Agua, primavera, paz, música y cine… qué más se puede pedir para empezar mejor la semana.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 40.000 Millones de dólares. Nada menos que 40.000 millones de la moneda estadounidense es lo que las energías renovables ―sobre todo la solar y la eólica― han ahorrado al mundo desde el inicio de la guerra en Irán. Lo cuenta nuestro compañero especializado en información medioambiental Álvaro Caballero. En este artículo también explica que España es uno de los países menos expuestos a la volatilidad de los precios gracias a las energías limpias. Y eso que el ataque a las infraestructuras energéticas unido al cierre del Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del gas y el petróleo.

Sobrevive tras 15 horas sepultado bajo la nieve Ha pasado desapercibida pero ha sido una de las mejores noticias de la semana. Nos la contaba Rubén Caballero desde el Centro Territorial de RTVE en Extremadura. Jorge García Tamurejo, un deportista de Almendralejo, Badajoz, ha sobrevivido a una avalancha en los Alpes franceses que le mantuvo 15 horas sepultado bajo la nieve el pasado 16 de febrero. Pasó tres días ingresado en la UCI con hipotermia severa y fallo renal, pero se sigue recuperando sin secuelas graves. “Como las manos se me quedaron congeladas, todavía me falta sensibilidad, porque los nervios se congelaron un poco”, explica en esta pieza de texto y vídeo en la que narra cómo logró salir después de haberse despedido de todo el mundo. Un auténtico milagro. Sepultado 15 horas bajo la nieve Rubén Caballero - RTVE Extremadura

Le tocan 126 millones en La Primitiva Del milagro de Jorge ―que volvió a la vida― a la nueva vida de un salmantino o salmantina al que le han caído más de 126 millones. Exactamente han sido 126.469.236,14 euros. Se trata del mayor premio de la historia de La Primitiva. El afortunado, de la Categoría Especial ―seis números más el reintegro―,selló su boleto por internet en un quiosco del barrio de Chamberí en la capital charra. Los compañeros de RTVE en Salamanca han entrevistado a María Isabel Miguel Luis, la quiosquera que le ha cambiado la vida a alguien para siempre. Se la ve tan feliz que es difícil no contagiarse de su alegría. El mayor premio de la historia de La Primitiva deja más de 126 millones de euros a un acertante en Salamanca RTVE Castilla y León

Ocho de cada diez españoles asegura ser feliz ¿Qué nos hace felices? Seguro que 126 millones de euros ayudan, pero no son fáciles de conseguir. Según un estudio presentado este jueves el amor, la salud, tener una casa propia o vivir en una ciudad pequeña son algunos de los factores más importantes. Nuestras compañeras del Telediario, Patricia Pereira y Nadia Kolotushkina, salieron a la calle y comprobaron que, en efecto, los españoles somos felices en general. Que ocho de cada diez creemos que lo somos o lo estamos. Que Navarra, Teruel y La Rioja lideran el ranking en felicidad y que Zamora ―a pesar de ser una de las capitales más pequeñas del país― se encuentra a la cola de esta clasificación. La única pega, por poner algún pero, es que nos consideramos un poco menos felices que hace dos años. Por qué será. 01.21 min ¿Qué nos hace felices? Amor, casa propia o vivir en una ciudad pequeña, entre las causas

Gestos amistosos entre España y México En el apartado internacional, la buena noticia de la semana nos la han dado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI con sus gestos de acercamiento para que España y el país norteamericano vuelvan a recuperar sus especiales lazos de hermandad. Sheinbaum ha invitado al jefe de Estado español a asistir al mundial de fútbol en México. Y Felipe VI ha reconocido algunos "abusos" durante la conquista española de América hace más de 500 años. Se trata de un nuevo gesto en el clima de deshielo de las relaciones entre ambos países. ¡Qué viva México! (Y sus tacos, sus mariachis, su Día de Muertos y su tequila). Sheinbaum invita al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol en México en un gesto de acercamiento RTVE.es

Acuerdo entre España y Reino Unido Más acercamientos y acuerdos con otros países. En esta ocasión con los hijos de la Gran Bretaña para facilitar la colaboración entre empresas de Reino Unido y de España. El martes lo sellaban en Madrid, con sus rúbricas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su homóloga británica, Rachel Reeves. España se compromete a eliminar los visados para los profesionales británicos para estancias inferiores a 90 días en nuestro territorio. Por su parte, el Reino Unido acortará el proceso para obtener una licencia de patrocinio por la vía rápida para las empresas españolas en proceso de expansión en las Islas. Esta licencia permite contratar talento cualificado en el extranjero. Un puente económico entre Londres y Madrid con mejor pinta que el “Fish and Chips”. Acuerdo entre España y Reino Unido para facilitar la colaboración entre sus empresas RTVE.es

Crear una empresa será más fácil La Comisión Europea quiere que sea posible crear una empresa en 48 horas, por menos de 100 euros y sin necesidad de capital social mínimo, desde cualquier lugar de la Unión Europea (UE) de forma online. Tal cual. Como lo lees. De hecho, la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, explicó que “los emprendedores que quieren crecer se enfrentan a un laberinto legal" y por eso ha planteado estos procesos digitales por defecto con el fin de aumentar la flexibilidad para atraer inversiones y talento al club de Los Veintisiete. Y eso siempre se celebra. Crear empresas en menos de 48 horas, por 100 euros y sin capital social mínimo: el plan de Bruselas para emprendedores RTVE.es

Castilla-La Mancha, alternativa al pistacho iraní Siguiendo con la economía y las buenas noticias empresariales, Irene Sierra nos contaba el martes que Castilla-La Mancha se ha abierto paso como alternativa al pistacho iraní. A ver, que la región ya lideraba la producción del oro verde nacional, pero es que la guerra de Irán está afectando sus exportaciones a Europa y esto podría beneficiar a los agricultores de Castilla-La Mancha. Te dejo aquí todos los detalles con los porcentajes, las cantidades y lo bien que pinta para los productores de la región que todos asociamos al pan, el queso y el vino. Castilla-La Mancha se abre paso como alternativa al pistacho iraní Irene Sierra

Etiquetas en braille sobre alérgenos Cuidar a los más vulnerables siempre se celebra en este rincón. Y el miércoles supimos que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a obligar a las grandes superficies comerciales —de 400 metros o más— a etiquetar en braille los alimentos que contengan alérgenos y productos de limpieza y cosmética que contengan sustancias peligrosas. Bien por las personas con visibilidad reducida y bien por ir eliminando barreras. Consumo obligará a las grandes superficies a etiquetar en braille productos con alérgenos o sustancias peligrosas RTVE.es

El lince ibérico regresa a Aragón 50 años después Y vamos terminando con una nueva historia en torno a la recuperación de nuestra fauna autóctona. De hecho, la estrategia nacional de conservación del lince ibérico está considerada como uno de los mayores éxitos recientes en el tema de la biodiversidad en toda Europa. Los protagonistas de esta historia aragonesa son Winx y Windtail, dos jóvenes linces de apenas un año. El primero procede del centro de cría de El Acebuche, en Doñana, mientras que la hembra ha sido trasladada desde el centro portugués de Silves. El lince ibérico regresa a Aragón después de medio siglo RTVE.es Según los datos oficiales del censo de 2024, la población ha alcanzado los 2.401 ejemplares en España y Portugal, frente a los menos de 100 individuos que había registrados a comienzos del siglo XXI. Desde el año 2011, se han liberado más de 400 linces en distintas zonas de la península. Esto ha permitido reclasificar su estado de conservación que ha pasado de ser "en peligro crítico" a "en peligro". Ese lince, oé.