Castilla-La Mancha se abre paso como alternativa al pistacho iraní

Irán produce cerca de 26 toneladas de pistacho cada hora, mientras que España apenas supera la tonelada. La distancia es grande, pero el sector ve margen para recortarla. Castilla-La Mancha, principal región productora, tiene “un potencial muy grande de crecimiento”, aseguran expertos del sector en un contexto internacional en el que la oferta sigue sin cubrir la demanda.

Nuevas oportunidades para el pistacho regional Antes de la guerra, Irán ya enfrentaba sanciones que complicaban su exportación. Desde 2018, y con el objetivo de proteger la industria californiana, Estados Unidos impuso aranceles del 200% sobre su principal competidor en Oriente Medio. Esta situación ha sido un catalizador para el pistacho español, cuya exportación ha crecido un 33% desde 2023, según datos de Datacomex. "Es duro decirlo porque hablamos de una guerra, pero la otra cara de esta situación son las consecuencias económicas. A nivel comercial, a nosotros nos podría beneficiar que Irán exporte menos producto a Europa", explica Ignacio Lobato, director de Domo Pistachio, una cooperativa que cuenta con la mayor capacidad de procesado de pistacho ecológico de Castilla-La Mancha.