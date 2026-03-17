Sepultado 15 horas bajo la nieve

Casi nadie sobrevive a una avalancha de nieve que te sepulta, sin embargo, Jorge García Tamurejo, CEO de Aventura Extrema, de Almendralejo (Badajoz), lo ha conseguido. Quedó sumergido a tres metros durante más de quince horas en los Alpes franceses, y logró salir con vida en una historia que él mismo define como un milagro.

“Me despedí de todo el mundo. Me veía atrapado, no podía moverme“

Jorge quedó inmovilizado justo antes de escalar una pared vertical de hielo de 50 metros, "me despedí de todo el mundo. Me veía atrapado, no podía moverme", recuerda. La avalancha lo alcanzó de lleno, cubriéndolo cuando se preparaba para iniciar la ascensión.

Explica que la clave de su supervivencia estuvo en que se encontraba junto a la pared de hielo y la nieve cayó verticalmente: "Al quedarme pegado a la cascada, siempre hay oquedades entre el hielo y la pared. Creo que eso me salvó la vida, porque por algún lado entraba un poquito de aire".