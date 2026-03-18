Crear empresas en menos de 48 horas, por 100 euros y sin capital social mínimo: el plan de Bruselas para emprendedores

La Comisión Europea quiere que sea posible crear una empresa en 48 horas, por menos de 100 euros y sin necesidad de capital social mínimo, desde cualquier lugar de la Unión Europea (UE) de forma online.

"Europa tiene el talento, las ideas y la ambición para convertirse en el mejor lugar para los innovadores. Sin embargo, hoy los emprendedores que quieren crecer se enfrentan a un laberinto legal. Con EU Inc., estamos facilitando drásticamente la creación y el crecimiento de empresas", ha afirmado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, al anunciar el plan este miércoles.

La propuesta "EU Inc." —que podría traducirse como "UE S.A." en español— es el punto de partida "opcional" para unificar un marco legal corporativo "fragmentado", lo que Bruselas considera que eleva los costes y desalienta la escalabilidad. En el horizonte de la Comisión está el llamado 28.º régimen de la UE, que el informe de Enrico Letta de 2024 fijó como "paso transformador" hacia la realización del mercado único.

Procesos más digitales y rápidos, también para disolver las empresas Además del registro rápido, el plan plantea un procedimiento "más sencillo" para presentar la información a través de una interfaz europea, que esté conectada a los registros mercantiles de los países miembros. El componente "digital" es central en esto y, por ello, se apuesta por que las operaciones sean "totalmente digitales" por defecto. Igual que la creación, también se simplifican y digitalizan los procedimientos de liquidación e insolvencia de las empresas, que según la nota de prensa permitirá a los emprendedores "probar ideas y empezar de nuevo" si lo necesitan.