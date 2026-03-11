Bruselas pide a la justicia que sancione a España por no adoptar dos directivas sobre el IVA

La Comisión Europea ha pedido este miércoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sancione a España por no haber transpuesto dos directivas relacionadas con el IVA (impuesto de valor añadido), una de las cuales afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

España es el único país que todavía no ha traspuesto esta legislación, cuando el plazo terminó el 31 de diciembre de 2024. A falta de comunicación por parte del Gobierno, Bruselas envió varios avisos a lo largo del año pasado.